Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor

Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri, birbirinden farklı eğitim programıyla yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Demirkapı, Hüdavendigâr, Mehmet Akif ve Emek Bilgi Evi’nde eğitim gören bin 100 öğrenci, özgüveni yüksek fertler olarak sevgiyle yarınlara hazırlanıyor. Çocuk faaliyet sınıfı, akıl ve zekâ oyunları, resim, el sanatları, satranç, drama eğitimleriyle hizmet veren Bilgi Evleri, zengin kütüphanesi ve ders çalışma salonlarıyla da dikkat çekiyor. Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri, kış dönemi boyunca öğrencileri bekliyor.

Eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Belediye olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Çocuklarımızın zamanlarını Bilgi Evleri’nde verimli bir şekilde geçirmesi bizleri sevindiriyor. Bizler de geleceğimizin teminatı, güçlü Türkiye’mizin mîmârı olacak çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için elimizden gelen desteği veriyoruz” dedi.

Dündar, Bilgi Evleri’nde ebeveynlere çocukların meseleleri, problem çözme teknikleri, çocuk yetiştirmenin püf noktaları gibi önemli konularda uzmanlar yardımı ile eğitim seminerleri düzenlediklerini de ifade etti.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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