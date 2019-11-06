Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı

Deneyimli basketbolcu Can Maxim Mutaf, Frutti Extra Bursaspor'a transfer oldu.
ING Basketbol Süper Ligi´nde sergilediği başarılı performansla dikkat çeken ve yeni liginde ilk haftalardan izler bırakan Frutti Extra Bursaspor, kadrosunu güçlendirdi. Bursa temsilcisi, ligin deneyimli isimlerinden Can Maxim Mutaf´ı kadrosuna kattı. 28 yaşında ve 1.95 boyundaki Can Maxim Mutaf; Fenerbahçe, Karşıyaka, Mersin BB, Trabzonspor, Bandırma BK, Anadolu Efes ve Beşiktaş formalarını giydi. Frutti Extra Bursaspor da A Milli Takım´da da birçok kez forma giyen oyuncuyu `hoş geldin´ mesajıyla duyurdu.
BURSA
06 Kasım 2019 Çarşamba
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