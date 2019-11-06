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Bursa’nın misafir öğrencileri yöneticilerle bir araya geldi

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ULUTÖMER) eğitim gören 440 misafir öğrenci üniversite ve şehir yönetimi ile tanıştı.

Bursa’nın misafir öğrencileri yöneticilerle bir araya geldi

Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ULUTÖMER) eğitim gören 440 misafir öğrenci üniversite ve şehir yönetimi ile tanıştı.
Bursa Uludağ Üniversitesi’ni bu yıl ilk kez kazanan misafir öğrenciler ULUTÖMER tarafından gerçekleştirilen ‘Tanışma Programı’nda bir araya geldi. Üniversite ve şehir yöneticilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte duygularını açıklayan öğrenciler, Bursa’yı ve Bursalıları çok sevdiklerini söyledi. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, ULUTÖMER Müdürü Prof. Dr. M. Asım Yediyıldız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, kendi öğrencilik yıllarındaki imkanlar ile bugün öğrencilere sunulan imkânların kıyas bile edilemeyecek düzeyde olduğunu söyledi. Son 20 yılda yapılan yatırımlarla eğitimöğretim imkanlarının büyük bir gelişim gösterdiğine işaret eden Başkan Vekili Süleyman Çelik; “Üniversitemizde yürütülen çalışmalar, Ticaret ve Sanayi Odamızın desteklediği çalışmalar ve Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları, öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için yüzlerce projenin hayata geçmesine vesile oluyor. Özellikle Bursamıza eğitim almak için gelen misafir öğrencilerimiz bizler için ayrı bir önem taşıyor. Gelecek yıllarda kentimizin ve ülkemizin gönüllü elçileri olacaklarına inanıyoruz. Hepinize kentimize ve ülkemize bir kez daha hoşgeldiniz diyor, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise Bursa Uludağ Üniversitesi’nin YÖK tarafından belirlenen ‘Uluslararasılaşma’ kriterlerini2019 itibariyle tutturduğuna işaret etti. Rektör Kılavuz, hassasiyetle yürütülen projeler sayesinde hedefin yakalandığını ve önümüzdeki yıllarda da aynı kararlılık ile çalışacaklarının bilgisini verdi. Dünyanın 128 ülkesinden 7 bin 170 öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını açıklayan Kılavuz; “Resmi belgelerde her ne kadar yabancı öğrenci kelimesi geçse de biz öğrencilerimizi birer misafir olarak görüyoruz. Hepsini konuk olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla tüm yeni öğrencilerimize; kendi yurdunuza, kendi memleketinize hoş geldiniz diyoruz. Bu yıl ilk kez 440 öğrenci üniversitemize geldi ve Türkçe öğrenmeye başladı. İnşallah önümüzdeki yıllarda ULUTÖMER’in kalitesini daha da yükseltecek, Türkçe öğretim düzeyini geliştirecek ve merkezimizi bu alanda bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Türkçe zor bir dil. Tüm misafir öğrencilerimizi de bu zorluğa talip oldukları için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay da Bursa’nın ihracat ve ithalat gelirlerinin, Birleşmiş Milletler’e kayıtlı 132 ülkeden daha yüksek olduğunun altını çizdi. Dış ticaret hacmini geliştirmek amacıyla BTSO olarak çok sayıda proje yürüttüklerine işaret eden Başkan İbrahim Burkay; “Projelerimizden bir tanesi de dış ticaret elçileri projemizdir. Bu projemizde özellikle Uludağ Üniversitesi’nde okumakta olan misafir öğrencilerimizi Bursa’daki ihracatçı şirketlerimizle eşleştirerek öğrencilerimizin de bu şirketlerde aktif olarak görev almalarını hedefliyoruz. Buradan okumak isteyen ve aynı zamanda aktif olarak iş hayatında görev almak isteyen öğrencilerimiz için de böyle bir eşleştirme yapmak istediğimizi duyurmak istiyorum. Biz sizleri ülkemizin doğal elçileri olarak görüyoruz. Burada sadece Türkçeyi öğrenmiyorsunuz, tarihimizi ve kültürümüzü de öğreniyorsunuz. İnşallah hem ülkemizi hem de kendi ülkenizi gelecekte en iyi şekilde temsil edecek donanıma da sahip olacaksınız. Geldiğiniz ülkelere baktığımız zaman bugün burada başta Asya, Avrupa, Afrika olmak üzere dünyanın geleceğini şekillendirecek coğrafyayı görüyorum. İnanın bana dünya ekonomisi önümüzdeki 50 yılda sizlerin coğrafyasında büyüyecek. İşte bunları büyütecek olanlar da sizler olacaksınız. İşte bugün burada başlayan bu ilişki, inşallah Türkiye’yi de gelecekte bu oyunun içerisinde çok önemli bir parça yapacak ve sizlerle birlikte hem ülkemizin hem de kendi ülkenizin kalkınmasına vesile olacaktır” şeklinde konuştu.
ULUTÖMER Müdürü M. Asım Yediyıldız ise kurum olarak yürütülen eğitim çalışmaları ve projeler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.Etkinlikte Bursa’ya ilk kez gelen öğrenciler duygu ve düşüncelerini izleyicilerle paylaştı. Büyükşehir Başkan Vekili Süleyman Çelik, Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay gecenin sonunda öğrencilerle birlikte yemek yedi.

BURSA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
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  • İKİNDİ 15:38
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  • YATSI 19:24
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