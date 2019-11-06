Kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kapalı pazar yerinde yürüyen merdiven çalışmaya başladı.

Gemlik Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde bir süredir devam eden aksaklıklar giderilmeye başlandı. Pazar yerinde yapılan ilk çalışmalarda bir süredir atıl durumda olan merdiven yeniden çalıştırıldı. Pazar Yeri’nin elektrik aksamında ihtiyaç duyulan gerekli tadilatın ardından yeniden çalışır hale gelen merdiven alışveriş için gelen Gemliklilerin kullanımına açıldı. Merdiven tadilatının tamamlanmasının ardından Gemlik Belediyesi Başkanvekili Emir Birgün, Başkan Yardımcısı Zeynek Akış Serintürk, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki ve belediye meclis üyeleri alanı inceledi. Merdiveni de test eden belediye heyeti, pazar yerinin diğer ihtiyaçlarını için incelemelerine devam etti.

Kapalı pazar yerinde devam edecek olan düzenleme çalışmaları ile ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanvekili Emir Birgün, merdivenin uzun süredir yerine getirilmesi gereken bir ihtiyaç olduğunu belirterek, Pazar alanında üst kata kolayca ulaşılabileceğini dile getirdi. Birgün şöyle konuştu:

“Pazar yerimizde ihtiyaç duyulan çalışmaları belirlemiştik. Pazarın çevre düzenlemesi, lavabo ve tuvaletleri ile ilgili bir takım eksiklikleri ile merdivenin arıza durumu vardı. Ayrıca üst katta kurulan köylü pazarının da açık olması hem pazarcıları hem alışveriş yapanlar için olumsuz durumlara neden olabiliyordu. Merdiven problemini çözdük. Köylü pazarının kurulduğu üst kata da çatı yapacağız. Böylece üst katta da pazarcılar ve alışveriş yapan hemşerilerimiz özellikle yağışlı havalardan etkilenmeyecek. Seçim dönemi de belirttiğimiz gibi Gemlik Kapalı Pazar Yeri’ni eksiksiz ve daha kullanışlı bir yer haline getirmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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