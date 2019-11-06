Az daha dereye uçacaklardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. İngaz kavşağından gelip hastaneye doğru seyir halinde olan Mehmet Öztürk idaresindeki 06 BZ 4470 plakalı otomobil, Nebahat Yücedağ yönetimindeki 01 NH 164 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar savrularak metrelerce ilerde ancak durabildi. Kazada sürücülerden Mehmet Öztürk yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer araçta bulunan ve okula giden öğrenciler ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan aynı yerde sık sık kazaların yaşanmasına rağmen bir türlü tedbir alınmadığından dolayı vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:52

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YATSI 19:24

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