BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden ‘zehirli ıspanak’ açıklaması

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur, “Son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmesi olayı üzerine yapılan araştırma ve analizler sonucunda, durumun ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren toksik etkili yabancı otların neden olduğu ortaya konmuştur” dedi.

BUÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Utku Çopur, yaşanan ıspanak zehirlenmeleri üzerine bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada normal şartlarda ıspanağın tek başına zehirleyici özelliği bulunmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Utku Çopur, “Taze ıspanağın tüketiminde sebzenin en taze hâliyle satın alınması ve tüketim öncesi bol su ile iyice yıkanması çok önemlidir. Yıkama aşamasında öncelikle sebzenin birkaç kez suda yıkanarak kaba kirinin uzaklaştırılması, ardından önce karbonatlı su içinde bekletme, ardından da bol su ile yıkayıp, mikrobiyolojik tehlikeleri azaltmak için sirkeli su içinde bekletme sonrası yine bol su ile yıkayarak durulayıp, diğer işlemlere geçilmesi tavsiye edilmektedir” şeklinde konuştu.

Ispanağın çok sayıda besleyici özelliği bulunduğunu altını çizen Çopur, vatandaşların taze ve tüketebilecekleri kadar ürün almalarını tavsiye etti. Çopur sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin alımında, tüm yaprakların diri olmasına, sarıkahverengi renkte olmamasına, üzerinde lekelerbenekler bulunmamasına, yaprak bütünlüğünün bozulmamış olmasına, ortama yabancı otların karışmamış olmasına ve yaprak yapılarının tüm demette homojen ve benzer olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, market veya pazar alışverişlerine çıkmadan önce satın almayı planladığımız gıdaların evdeki miktarlarını kontrol ederek, tüketeceğimiz kadarının satın alınması; ürünlerin bozulmadan tüketilmelerini, israfın önlenmesini hem de dolaylı olarak bütçemize katkıyı sağlayacaktır.”

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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