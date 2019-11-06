Bir öksürükle başladı 20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bekliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde lenf kanserine yakalanan üniversite öğrencisi Elif Azra Bulut kök hücre bağışı bekliyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut (20), yaz döneminde geldiği memleketi İnegöl'de yaz tatilinde aniden rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lenf kanseri teşhisi konulan genç kız, daha sonra Bursa Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Okuluna ara vermek zorunda kalan Elif Azra Bulut’un babası Tahir Bulut, kızının organlarında büyük bir kitlenin oluştuğunu belirterek, “Kızımın küçük öksürükleri başladı. TIP Fakültesi 2. sınıfa geçtikten sonra yaz tatilinde buraya gelince nefes almasında güçlük ve öksürük başlamıştı. İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki uzman doktorumuz bir röntgen çekti. Röntgende bir kitle olduğu görüldü. Daha sonra tomografi çekildi. Tomografide doğrulandı. Bizi bu tedavinin daha kolay yapılacağı için üniversiteye yönlendirdiler. Bu şekilde devam etti. Şu anda Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi Hematoloji Kliniğinde kızım tedavi görüyor. Genç insanlar bu hastalıktan çok daha hızlı bir şekilde kurtulabiliyor. Ama kurtulmanın en önemli yönü kök hücre. Bunda da bütün insanlığın bağışta bulunması, insanların birbirine hayat vermeleri gerekiyor. Kök Hücre aşamasına geldiği zaman da tabii ki uygun bir donör aranıyor. İlk önce kardeşlere bakılıyor. Sonra 1. derece akrabalara geçiliyor, dünya genelindeki kök hücre bağışçıları bankasına müracaat ediliyor. Buradaki yapılan tetkikler uygun olursa, o zaman kök hücre nakli ile bu hastalığı unutmanız Allah’ın şifa vermesi sayesinde oluyor. Bize profesörlerimizin söylediği bu” dedi.

“Benim çocuğuma da şu an bu aşamada” diyen baba Bulut, “Henüz 2 ay oldu. 79 ay gibi yatacak. Çaresi kök hücre. Öncelikle benim kızıma lazım. Bütün insanlığa lazım. Herkesin kök hücre bağışlamasını istiyorum. Ben zaten daha önce kök hücre bağışlamıştım. Bu olay başımıza gelmeden önce bağışlamıştım. Umuyorum en yakınımızdan veya dünyanın değişik yerlerinden bir kök hücre olur. Kardeşlerinde alınan örnekler uyum sağlanmadı" diye konuştu

Kök hücre bağışlamak isteyenler, 15 Kasım tarihine kadar İnegöl meydanında Kızılay kan aracına giderek Azra'ya destek olabilecek. Ayrıca bazı esnaf dükkanlarına Azra'nın fotoğraflarını koyarak kampanyaya destek veriyor.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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