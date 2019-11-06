Medical Park 'Şans Ver' projesiyle organ bağışına çağırıyor

Medical Park Hastaneleri 39 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla 'Şans Ver' isimli bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. 'Şans Ver' projesi kapsamında organ bağışına dikkat çekmenin yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafındaki Medical Park Hastaneleri aracılığıyla organ bağışı da toplanacak.

Medical Park, proje kapsamında bağış ve nakil süreçleriyle ilgili bilgi paylaşımlarıyla farkındalık çalışmalarına imza atacak. Ayrıca hastanelerin lobilerinde stant kurularak yıl sonuna kadar organ bağışı toplanacak. Proje kapsamında Türkiye’de 28 bini aşkın kişinin organ yetmezliği sebebiyle zor koşullarda hayatını sürdürdüğü ve yaşama tutunmak için mücadele verdiğine dikkat çekiliyor. Her yıl binlerce yeni ismin organ bekleme listesine eklenmesine karşın ülkemizdeki organ bağışı ortalamasında istenenin çok altında olmasından hareketle projeyi hayata geçiren Medical Park, organ bağışı sayısının artması için çalışacak.

Organ bağışında bulunmak isteyenler Medical Park şubelerinde kurulacak organ bağışı stantlarının takvimine www.sansver.org adresinden ulaşabilecek. Sayfada organ bağışıyla ilgili bilgiler ve merak edilen soruların cevapları da yer alacak.

Organ bağışında bulunmak için sağlık ocaklarına, il/ilçe sağlık müdürlüklerine, bu konuda yetkilendirilmiş devlet ve özel hastanelerin organ bağışı ünitelerine başvurulabiliyor. İki tanık huzurunda imzalanan kısa bir form sonrasında, bağışçıya 'Doku ve Organ Bağış Belgesi' veriliyor.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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