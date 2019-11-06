Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası

DHA

BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 2 ay önce öksürük şikayetiyle hastaneye giden tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut´a (20) lenf kanseri teşhisi koyuldu. Tedavi görmeye başlayan Bulut için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İnegöl Meydanı'nda kurulan Kızılay TIR'ında alınan kan örnekleriyle doktor adayına şifa olacak donör aranıyor.

BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 2 ay önce öksürük şikayetiyle hastaneye giden tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut´a (20) lenf kanseri teşhisi koyuldu. Tedavi görmeye başlayan Bulut için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İnegöl Meydanı'nda kurulan Kızılay TIR'ında alınan kan örnekleriyle doktor adayına şifa olacak donör aranıyor.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Elif Azra Bulut, 2 ay önce öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin sonucunda lenf kanseri teşhisi konulan Bulut, Bursa Uludağ Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sosyal medya hesabından "Kemoterapi ağır, kanser büyük ama kusura bakmasın, mekân benim" paylaşımıyla hastalığa meydan okuyan doktor adayının kök hücre nakli olması gerekiyor.
Bu amaçla da Elif Azra Bulut için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. İnegöl Atatürk Anıtı önünde kurulan Kızılay TIR'ında alınan kan örneklerinde Bulut için uygun donör aranacak.
Baba Tahir Bulut, "İki ay önce kızım üniversiteden evine geldi. Öksürük şikayetiyle hastaneye gittik. Röntgen çekildi, akciğerinde kitle olduğu tespit edildi. Lenf kanseri olduğu anlaşıldı. BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kök hücre nakli olması gerekiyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Sadece benim evladım için değil, dünyadaki tüm insanlar için bir kök hücre bağışının ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk. Kızılay TIR'ında kan alımı yapılıyor. İnsanlar destek veriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Allah kimseye bu hastalığı vermesin. İnşallah benim kızım şifa bulur" dedi.
Donör olmak için kan veren Esra Demir de, "Biz arkadaşımla vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik. Herkesin başına bu hastalık gelebilir. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Azra´ya şifalar diliyoruz" diye konuştu.

BURSA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Selçuk Erdoğan: "Şampiyonluk bandının 63-64 civarında olacağını düşünüyorum" Bursaspon Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan: "Balıkesirspor maçının telafisini Boluspor deplasmanında yapacağız" Tecrübeli savunma oyuncusu Anıl Karaer: "Bu sezon Süper Lig şampiyonluğu kadar önemli"
YEREL HABERLER Selçuk Erdoğan: "Şampiyonluk bandının 63-64 civarında ...
Medical Park 'Şans Ver' projesiyle organ bağışına çağırıyor
YEREL HABERLER Medical Park 'Şans Ver' projesiyle organ bağışına ...
Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti
YEREL HABERLER Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti
Bir öksürükle başladı 20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bekliyor
YEREL HABERLER Bir öksürükle başladı 20 yaşındaki tıp öğrencisi kök ...
BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden ‘zehirli ıspanak’ açıklaması
YEREL HABERLER BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden ‘zehirli ıspanak’ ...
Az daha dereye uçacaklardı
YEREL HABERLER Az daha dereye uçacaklardı
Kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı
Dündar’dan BTÜ Rektörü Karademir’e ziyaret
YEREL HABERLER Dündar’dan BTÜ Rektörü Karademir’e ziyaret
Bursa’nın misafir öğrencileri yöneticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bursa’nın misafir öğrencileri yöneticilerle bir araya ...
Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna ...
Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi
YEREL HABERLER Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle ...
Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor
İnsan dolu belediye otobüsü alev aldı, o anlar kameralara yansıdı Faciayı şoförün ilk müdahalesi önledi
YEREL HABERLER İnsan dolu belediye otobüsü alev aldı, o anlar ...
İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar
YEREL HABERLER İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar
Ruhsatsız iş yeri yıkıldı
YEREL HABERLER Ruhsatsız iş yeri yıkıldı
İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine tırmandılar Dağcılardan anma tırmanışı
YEREL HABERLER İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine ...
İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada
Anne ve kızı kazada yaralandı 
YEREL HABERLER Anne ve kızı kazada yaralandı 
30 onlar için çok geç
YEREL HABERLER 30 onlar için çok geç
Meme kanserinde aile öyküsüne dikkat
YEREL HABERLER Meme kanserinde aile öyküsüne dikkat
İstihdam için dev organizasyon Bursa’da istihdam seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER İstihdam için dev organizasyon Bursa’da istihdam ...
Kırgızistan’ın unutulmaz sanatçıları BUÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Kırgızistan’ın unutulmaz sanatçıları BUÜ’de anıldı
Yenişehir’de öğrencilere ücretsiz halı saha
YEREL HABERLER Yenişehir’de öğrencilere ücretsiz halı saha
Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi
YEREL HABERLER Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X