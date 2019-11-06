Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Selçuk Erdoğan: "Şampiyonluk bandının 63-64 civarında olacağını düşünüyorum" Bursaspon Sportif ...

İHA

Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, şampiyonluk bandının 6364 civarında olacağını düşündüğünü söyledi.
Yeşilbeyazlı takımın Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ve savunma oyuncusu Anıl Karaer, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’da Tur’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile eşleşmelerini değerlendiren Erdoğan, “Kardeş takımımız Erzurumspor’u çektik. Biliyorsunuz Bursa’da çok fazla Erzurumlu yaşıyor. Bir türlü kopamadık Erzurum’dan, umarım hayırlı bir kura olur. Her şey bizim adımıza güzel olur diye umut ediyorum. Önemli olan lige odaklanacağımız süreç. Bazı hedeflerimiz var, sabırlı bir şekilde bu hedeflerimize devre sonunda da ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

"Eleştirilere olumlu bakıyoruz"
Bursa gibi büyük bir futbol camiasında yaşadıklarını ve eleştirilerin normal olduğunu anlatan Erdoğan, “Avrupa’nın 3 büyük futbol şehrinden biri Bursa. Diğerleri Trabzon ve Napoli. Burada futbol insanların damarında durmuyor, hep dışarı çıkmaya çalışıyor. Eleştirilere olumlu bakıyoruz. Yegane amacımız süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak. Buradaki temel sonuç da takımın Süper Lig’e çıkması. Her şeye açığız. Taraftarlarımızı da bu süreci olumlu bir şekilde tamamlamaya davet ediyorum. Stadyumda verdiği destekleri sürdürmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

"Takımın en sempatik ismi Seleznyov"
Yevhen Seleznyov’un süre alamamasına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Takımın en sempatik ismi Seleznyov. Bazı saha dışı sorunları var, onları çözmeye çalışıyoruz. Müthiş bir kariyeri var. İnanılmaz derece bir emeği var ama hiçbir teknik ekip değerli bir oyuncuyu, takım kadrosuna uyum gösteren bir ismi dışarıda tutmak istemez. 30 tane oyuncumuz var onlardan biri de Seleznyov. Zamanı geldiğinde formayı teslim edeceklerini biliyor. Doğrusal süreçler teknik ekip adına iyi gidiyor diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

"Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"
Son yılın en büyük futbol trendinin savunma olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:
“Artık herkes savunma yapmaya başladı. Her bir takım topun arkasına geçiyor. O gün iyi uyanan, kahvaltısını iyi yapan takımlar mücadeleyi iyi götürüyor. Ligdeki bir maçlık bantta 9 takım var. Bursaspor olarak yegane amacımız bu bandın üst sıralarında yer almak. Zorlu bir lig olacak. Devamında da ilk 2 sıra içerisinde Süper Lig’e tırmanmak istiyoruz. Psikolojik olarak çok fazla kopma yaşamamak lazım ligde değişkenler çok fazla. Bugün ilk 8’deki takımlar hafta sonu birbirleriyle oynayacak. Ne yapıp edip doğru oyun planıyla, doğru konsantrasyonla Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Balıkesirspor maçının telafisini de bu şekilde yapacağız, benim takıma inancım sonsuz. Takımın da havası gayet iyi, şehrin de desteğini görüyorum bu konuyla ilgili."

"Şampiyonluk bandının 6364 civarında olacağını düşünüyorum"
Lige ilişkin görüşlerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
“Devre arası baremi 3132 olur diye düşünüyorum. Çünkü ikinci yarı 9 maçı iç sahada oynayacağız. Rakiplerin Bursa’da ne tür konsantrasyon sergilediklerini, oyuna nasıl ekstra motivasyon gösterdiklerini siz görüyorsunuz. İkinci yarı başlangıcına 3132 puan bandında girebilirsek, şampiyonluk bandının 6364 civarında olacağını düşünüyorum. Sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum."

"Ceza yaptırımımız olmayacak"
Takımda genellikle itirazdan görülen kartlara ilişkin bir soru gelmesi üzerine ise Erdoğan, “Özer Hurmacı bu sabah İstanbul’dan döndü, yarım saatlik toplantı yaptık. Bursaspor’a karşı hakemlerin çok olumsuz tavır gösterdiklerini, özellikle iç saha maçlarında bu tavrın zirveye çıktığını söylüyor. Onlara karşı bir ceza yaptırımımız olmayacak. Sadece onların davranışları takımın haklarını savunmak üzerine ama bu kadar basit sarı kart görmemeleri konusunda teknik ekip de ben de uyarıda bulunduk. Çünkü kimseyi kaybetmeye tahammülümüz yok” dedi.
Son olarak Erdoğan, sakatlığı bulunan Burak Altıparmak’ın 1012 günlük süre içerisinde A takıma katılacağını söyledi.

Anıl: "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"
İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile eşleşmelerini değerlendiren Anıl Karaer, “Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önceliğimiz bu sene kesinlikle lig ama kupada da elimizden geleni yapmak istiyoruz. Genelde zaten oynamayan arkadaşlarımız kupada süre buluyor bu da takımın performansına katkı sağlayacak bir durum. Turu atlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

"Boluspor maçında telafi edeceğiz"
Son olarak oynanan Balıkesirspor ile oynanan karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Karaer, “Bursaspor’un her maç için sahaya çıkış nedeni kazanmaktır. Bunun için elimizden geleni yaptık fakat 1 puanla sahadan ayrıldı. Yenemediğimiz maçları da berabere bitirmek önemli. Fakat tabii ki içeride kesinlikle galip gelmek istiyorduk, üzülecek bir durum yok. Boluspor maçı ile bu maçı telafi edeceğiz. Milli takım arasına da daha iyi gireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

"Bu sezon en az Süper Lig şampiyonluğu kadar önemli"
Takıma yönelik eleştiriler hakkında gelen soruya ise deneyimli oyuncu, “Beklenti çok fazla, biz de bunun için buradayız. Bunun farkındayız. Taraftarın tabii ki eleştirisi olacak. Kendi adıma bunlardan hiçbir zaman alınmam çünkü herkes iyi bir Bursaspor, iyi bir oyun bekliyor. Bazı eksiklerimiz var. Bu sezon başından yansıyan şeyler. Kolay değil, daha yeni kurulmuş, birbiriyle daha yeni oynamaya çalışan, birbirini maç oynayarak tanımaya çalışan bir takımız. Sürece baktığınız zaman 3 puanımız silinmeseydi ligin ikincisiydik, bu hafta Süper Lig’e çıkılsa Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak burada olacaktık. Bu sene Bursa’nın bütün dinamikleri olarak içeride dışarıda herkesin kenetlenip, bu seneyi şampiyon olarak bitirmemiz gerektiğini, herkesin bu bilinçte olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız, bize destek olunsun. Kulübümüz zor bir durumda. En az Süper Lig şampiyonluğu kadar bu sene ki şampiyonluk önemli olacak, tabii ki eşdeğer değildir ama Bursaspor’un tekrar dirilişi, tekrar ayağa kalkışı için bu sene çok önemli, bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Benim inancım sonsuz; bu sene Bursaspor şampiyon olup layık olduğu Süper Lig’de yer alacaktır" şeklinde konuştu.

Boluspor hazırlıkları
Öte yandan yeşilbeyazlılar, pazar günü oynayacağı Boluspor, maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı bulunan Burak Altıparmak, takımdan ayrı çalıştı. Topla çalışmanın ardından yeşilbeyazlılar, çift kale maç yaptı.

BURSA

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Lenf kanseri tıp öğrencisi Azra için kök hücre bağışı ...
Medical Park 'Şans Ver' projesiyle organ bağışına çağırıyor
YEREL HABERLER Medical Park 'Şans Ver' projesiyle organ bağışına ...
Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti
YEREL HABERLER Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti
Bir öksürükle başladı 20 yaşındaki tıp öğrencisi kök hücre bekliyor
YEREL HABERLER Bir öksürükle başladı 20 yaşındaki tıp öğrencisi kök ...
BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden ‘zehirli ıspanak’ açıklaması
YEREL HABERLER BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden ‘zehirli ıspanak’ ...
Az daha dereye uçacaklardı
YEREL HABERLER Az daha dereye uçacaklardı
Kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı
Dündar’dan BTÜ Rektörü Karademir’e ziyaret
YEREL HABERLER Dündar’dan BTÜ Rektörü Karademir’e ziyaret
Bursa’nın misafir öğrencileri yöneticilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bursa’nın misafir öğrencileri yöneticilerle bir araya ...
Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Can Maxim Mutaf'ı kadrosuna ...
Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi
YEREL HABERLER Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle ...
Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Bilgi Evleri geleceğe ışık tutuyor
İnsan dolu belediye otobüsü alev aldı, o anlar kameralara yansıdı Faciayı şoförün ilk müdahalesi önledi
YEREL HABERLER İnsan dolu belediye otobüsü alev aldı, o anlar ...
İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar
YEREL HABERLER İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar
Ruhsatsız iş yeri yıkıldı
YEREL HABERLER Ruhsatsız iş yeri yıkıldı
İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine tırmandılar Dağcılardan anma tırmanışı
YEREL HABERLER İlk karla birlikte Uludağ'ın zirvesine ...
İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada
YEREL HABERLER İki otomobilin çarpıştığı kaza, kamerada
Anne ve kızı kazada yaralandı 
YEREL HABERLER Anne ve kızı kazada yaralandı 
30 onlar için çok geç
YEREL HABERLER 30 onlar için çok geç
Meme kanserinde aile öyküsüne dikkat
YEREL HABERLER Meme kanserinde aile öyküsüne dikkat
İstihdam için dev organizasyon Bursa’da istihdam seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER İstihdam için dev organizasyon Bursa’da istihdam ...
Kırgızistan’ın unutulmaz sanatçıları BUÜ’de anıldı
YEREL HABERLER Kırgızistan’ın unutulmaz sanatçıları BUÜ’de anıldı
Yenişehir’de öğrencilere ücretsiz halı saha
YEREL HABERLER Yenişehir’de öğrencilere ücretsiz halı saha
Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi
YEREL HABERLER Polisten kaçtı, çatıdan inmemek için direndi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X