Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, şampiyonluk bandının 6364 civarında olacağını düşündüğünü söyledi.

Yeşilbeyazlı takımın Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ve savunma oyuncusu Anıl Karaer, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde açıklamalarda bulundu. Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’da Tur’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile eşleşmelerini değerlendiren Erdoğan, “Kardeş takımımız Erzurumspor’u çektik. Biliyorsunuz Bursa’da çok fazla Erzurumlu yaşıyor. Bir türlü kopamadık Erzurum’dan, umarım hayırlı bir kura olur. Her şey bizim adımıza güzel olur diye umut ediyorum. Önemli olan lige odaklanacağımız süreç. Bazı hedeflerimiz var, sabırlı bir şekilde bu hedeflerimize devre sonunda da ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.



"Eleştirilere olumlu bakıyoruz"

Bursa gibi büyük bir futbol camiasında yaşadıklarını ve eleştirilerin normal olduğunu anlatan Erdoğan, “Avrupa’nın 3 büyük futbol şehrinden biri Bursa. Diğerleri Trabzon ve Napoli. Burada futbol insanların damarında durmuyor, hep dışarı çıkmaya çalışıyor. Eleştirilere olumlu bakıyoruz. Yegane amacımız süreçlerden çok sonuçlara odaklanmak. Buradaki temel sonuç da takımın Süper Lig’e çıkması. Her şeye açığız. Taraftarlarımızı da bu süreci olumlu bir şekilde tamamlamaya davet ediyorum. Stadyumda verdiği destekleri sürdürmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.



"Takımın en sempatik ismi Seleznyov"

Yevhen Seleznyov’un süre alamamasına ilişkin açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "Takımın en sempatik ismi Seleznyov. Bazı saha dışı sorunları var, onları çözmeye çalışıyoruz. Müthiş bir kariyeri var. İnanılmaz derece bir emeği var ama hiçbir teknik ekip değerli bir oyuncuyu, takım kadrosuna uyum gösteren bir ismi dışarıda tutmak istemez. 30 tane oyuncumuz var onlardan biri de Seleznyov. Zamanı geldiğinde formayı teslim edeceklerini biliyor. Doğrusal süreçler teknik ekip adına iyi gidiyor diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.



"Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Son yılın en büyük futbol trendinin savunma olduğuna dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Artık herkes savunma yapmaya başladı. Her bir takım topun arkasına geçiyor. O gün iyi uyanan, kahvaltısını iyi yapan takımlar mücadeleyi iyi götürüyor. Ligdeki bir maçlık bantta 9 takım var. Bursaspor olarak yegane amacımız bu bandın üst sıralarında yer almak. Zorlu bir lig olacak. Devamında da ilk 2 sıra içerisinde Süper Lig’e tırmanmak istiyoruz. Psikolojik olarak çok fazla kopma yaşamamak lazım ligde değişkenler çok fazla. Bugün ilk 8’deki takımlar hafta sonu birbirleriyle oynayacak. Ne yapıp edip doğru oyun planıyla, doğru konsantrasyonla Boluspor deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Balıkesirspor maçının telafisini de bu şekilde yapacağız, benim takıma inancım sonsuz. Takımın da havası gayet iyi, şehrin de desteğini görüyorum bu konuyla ilgili."



"Şampiyonluk bandının 6364 civarında olacağını düşünüyorum"

Lige ilişkin görüşlerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Devre arası baremi 3132 olur diye düşünüyorum. Çünkü ikinci yarı 9 maçı iç sahada oynayacağız. Rakiplerin Bursa’da ne tür konsantrasyon sergilediklerini, oyuna nasıl ekstra motivasyon gösterdiklerini siz görüyorsunuz. İkinci yarı başlangıcına 3132 puan bandında girebilirsek, şampiyonluk bandının 6364 civarında olacağını düşünüyorum. Sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum."



"Ceza yaptırımımız olmayacak"

Takımda genellikle itirazdan görülen kartlara ilişkin bir soru gelmesi üzerine ise Erdoğan, “Özer Hurmacı bu sabah İstanbul’dan döndü, yarım saatlik toplantı yaptık. Bursaspor’a karşı hakemlerin çok olumsuz tavır gösterdiklerini, özellikle iç saha maçlarında bu tavrın zirveye çıktığını söylüyor. Onlara karşı bir ceza yaptırımımız olmayacak. Sadece onların davranışları takımın haklarını savunmak üzerine ama bu kadar basit sarı kart görmemeleri konusunda teknik ekip de ben de uyarıda bulunduk. Çünkü kimseyi kaybetmeye tahammülümüz yok” dedi.

Son olarak Erdoğan, sakatlığı bulunan Burak Altıparmak’ın 1012 günlük süre içerisinde A takıma katılacağını söyledi.



Anıl: "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

İlk olarak Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Tur’da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile eşleşmelerini değerlendiren Anıl Karaer, “Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önceliğimiz bu sene kesinlikle lig ama kupada da elimizden geleni yapmak istiyoruz. Genelde zaten oynamayan arkadaşlarımız kupada süre buluyor bu da takımın performansına katkı sağlayacak bir durum. Turu atlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.



"Boluspor maçında telafi edeceğiz"

Son olarak oynanan Balıkesirspor ile oynanan karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Karaer, “Bursaspor’un her maç için sahaya çıkış nedeni kazanmaktır. Bunun için elimizden geleni yaptık fakat 1 puanla sahadan ayrıldı. Yenemediğimiz maçları da berabere bitirmek önemli. Fakat tabii ki içeride kesinlikle galip gelmek istiyorduk, üzülecek bir durum yok. Boluspor maçı ile bu maçı telafi edeceğiz. Milli takım arasına da daha iyi gireceğimize inanıyorum” diye konuştu.



"Bu sezon en az Süper Lig şampiyonluğu kadar önemli"

Takıma yönelik eleştiriler hakkında gelen soruya ise deneyimli oyuncu, “Beklenti çok fazla, biz de bunun için buradayız. Bunun farkındayız. Taraftarın tabii ki eleştirisi olacak. Kendi adıma bunlardan hiçbir zaman alınmam çünkü herkes iyi bir Bursaspor, iyi bir oyun bekliyor. Bazı eksiklerimiz var. Bu sezon başından yansıyan şeyler. Kolay değil, daha yeni kurulmuş, birbiriyle daha yeni oynamaya çalışan, birbirini maç oynayarak tanımaya çalışan bir takımız. Sürece baktığınız zaman 3 puanımız silinmeseydi ligin ikincisiydik, bu hafta Süper Lig’e çıkılsa Süper Lig’e çıkmış bir takım olarak burada olacaktık. Bu sene Bursa’nın bütün dinamikleri olarak içeride dışarıda herkesin kenetlenip, bu seneyi şampiyon olarak bitirmemiz gerektiğini, herkesin bu bilinçte olması gerektiğini düşünüyorum. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız, bize destek olunsun. Kulübümüz zor bir durumda. En az Süper Lig şampiyonluğu kadar bu sene ki şampiyonluk önemli olacak, tabii ki eşdeğer değildir ama Bursaspor’un tekrar dirilişi, tekrar ayağa kalkışı için bu sene çok önemli, bunun değerini bilmemiz gerekiyor. Benim inancım sonsuz; bu sene Bursaspor şampiyon olup layık olduğu Süper Lig’de yer alacaktır" şeklinde konuştu.



Boluspor hazırlıkları

Öte yandan yeşilbeyazlılar, pazar günü oynayacağı Boluspor, maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı bulunan Burak Altıparmak, takımdan ayrı çalıştı. Topla çalışmanın ardından yeşilbeyazlılar, çift kale maç yaptı.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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