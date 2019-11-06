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Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi Dündar: “Biz 860 bin kişilik güçlü bir aileyiz”

İHA

Birimler Arası Futbol Turnuvası sona erdi Dündar: “Biz 860 bin kişilik güçlü bir aileyiz”

Osmangazi Belediyesi’nin personeli arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendirmek adına geleneksel olarak düzenlediği ‘Birimler Arası Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Temizlik İşleri Müdürlüğü oldu.
Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 11’incisini düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası’na toplam 12 takım katıldı. Takımların 2 gurup olarak mücadele ettiği turnuvada, her gurupta 6 takım yer aldı. İlk tur karşılaşmaları sonunda guruplarında ilk dörde giren takımlar, çeyrek finale yükseldi. Eylül ayı başında başlayan ve yaklaşık bir ay süren turnuvada toplam 68 maç yapıldı. Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı turnuvanın finalinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Güvenlik Hizmetleri Birimi karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşma sonunda Güvenlik Hizmetleri Birimi’ni 21’lik skorla mağlup eten Temizlik İşleri Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü takımında yer alan Semih İnal, attığı 19 golle turnuvanın gol kralı oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, turnuvada dereceye giren tüm takımların sporcularına, kupa ve madalyalarını, belediye başkan yardımcıları ile birlikte takdim etti.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, turnuvaya katılan personele teşekkür ederek, “Yaklaşık 1 ay süren turnuvada dostluk ve dayanışma açısından güzel bir atmosfer oluştu. Profesyonel futbolcuları aratmayacak performanslar izledik. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz yıl boyunca personelimiz için çeşitli faaliyetler düzenliyor. Belediyemizde yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor. Herkesin birbirini tanıma imkânı olmuyor. Bu tür faaliyetler iş ortamındaki yoğunluktan dolayı bir araya gelemeyen personelimizin kaynaşmasına vesile oluyor” dedi.
“Türkiye’nin en büyük belediyesiyiz”
Osmangazi Belediyesi’nin kurumsal yapısı, bütçesi, hizmetleri ve ortaya koyduğu projeler ile Türkiye’nin en büyük belediyesi olduğuna dikkat Başkan Dündar, “Bu büyüklüğümüz personelimizin işini sahiplenmesi ile oluyor. Osmangazi’yi gezerken büyük bir ailenin parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. Vatandaşımız bizi ailesinden biri olarak görüyor ve bu şekilde bizlere yaklaşıyor. Bizimle sevinip, bizimle üzülüyor. İşte bu bizim bütünleştiğimizin göstergesidir. Biz, Osmangazi'de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra farklı şehirlerden ve farklı ilçelerden ilçemize gelen herkesle bütünleşiyoruz. Kimse arasında ayrım yapmadan herkese eşit hizmet götürüyoruz. Biz 860 bin kişilik güçlü bir aileyiz” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi olarak çok başarılı bir personele sahip olduklarını dile getiren Başkan Dündar, “Biz güçlü bir ekibiz. Hizmetlerimizin karşılığında hem biz hem de personelimiz, vatandaşlarımızın teveccühünü alıyoruz. Bizim de en büyük ödülümüz işte bu oluyor. Allah hepimizi en iyi ödülü alan kişilerden etsin. Herkes Osmangazi Belediyesi’ne imrenerek bakıyorlar. Personelimizin başarılı çalışmaları sayesinde bakmaya da devam edecekler. Bir futbol turnuvasını daha geride bıraktık. Birimler arası dayanışmanın artması adına düzenlediğimiz bu tür etkinlikler, çalışmalarımıza olumlu bir katkı sağlıyor. Ben, turnuvaya katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi olarak çok başarılı bir personele sahip olduklarını dile getiren Başkan Dündar, “Biz güçlü bir ekibiz. Hizmetlerimizin karşılığında hem biz, hem de personelimiz, vatandaşlarımızın teveccühünü alıyoruz. Bizim de en büyük ödülümüz işte bu oluyor. Allah hepimizi en iyi ödülü alan kişilerden etsin. Herkes Osmangazi Belediyesi’ne imrenerek bakıyorlar. Personelimizin başarılı çalışmaları sayesinde bakmaya da devam edecekler. Bir futbol turnuvasını daha geride bıraktık. Birimler arası dayanışmanın artması adına düzenlediğimiz bu tür etkinlikler, çalışmalarımıza olumlu bir katkı sağlıyor. Ben, turnuvaya katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, kendilerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

BURSA

06 Kasım 2019 Çarşamba

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