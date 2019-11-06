Mudanya AK Parti kırsalda meseleleri çözüyor

Mudanya AK Parti ilçe teşkilatı, Mudanya’nın kırsaldaki 36 mahallesini gezerek dertlerini dileyip meselelerine çare buluyor.

2019 yılı içerisinde AK Parti ilçe teşkilatı, Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde kırsaldaki 36 mahalleyi ziyaret edip, köylerde halk ile bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri dinledi. Teşkilat, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli olarak çalışarak sıkıntıları çözüme kavuşturuyor. Son olarak kendilerine iletilen bozuk yol çağrısına cevap arayan AK Parti ilçe teşkilatı, Çayönü, Yörükyenicesi mahalleleri arasındaki yolun balkım ve onarım çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilip, yolun sıcak asfalt yapılmasını sağladı.

BURSA 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:06

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