Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, sahasında Spor Toto'ya 30 mağlup oldu.
Salon: İnegöl
Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Osmany, Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Ali Berke Sağır, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Mert Nevzat Güneş)
Spor Toto: Arslan Eşki, Nicolas, Sercan Yüksel Dıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ferreira)
Setler: 1625, 2125, 1825
Süre: 76 Dakika (23,26,27)
BURSA
06 Kasım 2019 Çarşamba
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