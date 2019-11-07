İnegöl'de 'huzur uygulaması': 2 tutuklama

- BURSA'da'nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından yapılan 'huzur uygulaması'nda üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde gerçekleştirdiği huzur uygulamasında şüphelendiği araç ve kişileri durdurarak arama yaptı. Çok sayıda kişinin Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada tabanca, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 15 kişiye işlem yapıldı.

Uygulamada gözaltına alınan şüphelilerden Yalçın U. ve Barış D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



BURSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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