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Düğün magandasının cezası artırıldı Bursa’da bir genç kızın maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği ...

İHA

Bursa'da bir kına gecesinde maganda kurşunuyla lise öğrencisi Beyza Özer'in ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen sanığa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık, 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Düğün magandasının cezası artırıldı Bursa’da bir genç kızın maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası 25 yıla çıkarıldı

Bursa’da bir kına gecesinde maganda kurşunuyla lise öğrencisi Beyza Özer'in ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen sanığa verilen 16 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık, 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
2015 yılı Ağustos ayında meydana gelen olayda, Osmangazi’ye bağlı Karabalçık köyünde, eski muhtarın oğlunun Demirtaş Mahallesi’ndeki kına eğlencesinden dönen konvoyla köye tavuk almaya gelen babaanne Hasene Sevinç (59) ile 16 yaşındaki torunu Beyza Özer, evin önünde atılan maganda kurşunuyla vuruldu. Beyza Özer hastanede hayatını kaybederken, A.Ü. (54) ise tutuklandı.

Karar bozuldu
Bura 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan A.Ü., önce müebbet, ardından iyi hal indirimi ile 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine Yargıtay Ceza Dairesi kararı bozdu. Karar verilirken çocuğun yaşının dikkate alınmasını, 6136 sayılı kanun ve ceza artırılmasını talep eden Yargıtay’ın kararına mahallî mahkeme uydu. Sanık daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, Beyza’nın vurulması ile alakasının olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, sanığa ilk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından iyi hal indirimi uygulayan heyet cezayı 25 yıla düşürdü.

BURSA

07 Kasım 2019 Perşembe

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