Başkan Aktaş'tan yolcuların hayatını kurtaran şoföre tebrik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın çıkan belediye otobüsündeki yolcuları soğun kanlı bir şekilde tahliye eden otobüs şoförünü tebrik etti.

Bursa şehir merkezinde ulaşımı sağlayan 35 C toplu ulaşım otobüsü Gökdere Kavşağında alev almaya başladı. Şoför Nuri Acar ise içi yolcu dolu otobüsü soğuk kanlı bir şekilde tahliye ettirdi. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmadı. Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş, soğukkanlı davranışından dolayı otobüs şoförünü tebrik ederek günün kahramanı ilan etti.

BURSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.