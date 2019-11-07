Belediyesporlu karateciler başarıya doymuyor

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Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı, kulüplerarası karate şampiyonasından 11 madalya ile döndü. Başarıya doymayan Belediyesporlu karateciler şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından 3 Kasım Pazar günü Bursa’da düzenlenen müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular kendi kategorilerinde 4 birincilik, 2 ikincilik ve 5 üçüncülük elde etti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalarda Yağız Elma 1. Kutay Gencer Yaz 1. Utku Göçer 1. Sude Naz Özdel 1. Deniz Durgut 2. Yiğit Elma 2. Alperen Yonsul 3. Efe Karagöz 3. DenizAlp Şahin 3. Nursena Yerlikaya 3. Hilal Acar 3. oldu.

BURSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

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