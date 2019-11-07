Mudanya’da ilâçlama çalışmaları devam ediyor

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından haşereyle mücadeleye hiç ara verilmediğini söyledi.

Başkan İnci Söğütlü, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın artan kara sinek popülâsyonuyla ilgili Mudanyalılardan gelen şikâyetler üzerine Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırması üzerine yaptığı açıklamada, “Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen vazifeyi lâyıkıyla yerine getirmektedir. Öyle ki Mudanya Belediyesi’nin ilaçlama yapması gereken yerleri bile, o veya bu belediye diye ayrım yapmadan sürdürmektedir. Gece gündüz durmaksızın Mudanya ve bölgesinde araziler, bahçeler, sahil ve merkez ilaçlanmaya devam ediliyor. Bu konuda Mudanyalının hiç şüphesi olmasın” diye konuştu.

BURSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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