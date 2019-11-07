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Uludağ Üniversitesi'nin 2020 bütçesi belli oldu 662 milyonluk bütçenin 52 milyonu yatırıma ...

İHA

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, 662 milyon olarak belirlenmesi beklenen 2020 bütçesinin yüzde 90'ının personel harcamalarına ve giderlerine ayrıldığını, 52 milyon lirasının ise yatırıma ayrıldığını söyledi.

Uludağ Üniversitesi'nin 2020 bütçesi belli oldu 662 milyonluk bütçenin 52 milyonu yatırıma ayrılacak Kadın Doğum Hastanesi, Çocuk Hastanesi yapılacak Nöroloji Yoğun Bakım, Yanık Ünitesi ve Deney Hayvanları Laboratuvarı depreme dayanıklı hale getirilecek 16 yıllık tomografi ve MR cihazları yenilenecek

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, 662 milyon olarak belirlenmesi beklenen 2020 bütçesinin yüzde 90'ının personel harcamalarına ve giderlerine ayrıldığını, 52 milyon lirasının ise yatırıma ayrıldığını söyledi.
2020 bütçesi ve Yapılması planlanan yeni yatırımlarla ilgili İhlas Haber Ajansına konuşan Kılavuz, yapımı yılan hikayesine dönen Kadın Kadın Doğum Hastanesi ile Çocuk Hastanesi'ne öncelik verileceğini, Nöroloji Yoğun Bakım, Yanık Ünitesi ve Deney Hayvanları Laboratuvarının ise bu dönemde depreme dayanıklı hale getirileceğini, 16 yıllık tomografi ve MR cihazlarının yenileneceğini söyledi.

Pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor
2019 bütçesinin 608 milyon lira olduğunu hatırlatan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, 2020 bütçesi mecliste de kabul edilirse ki büyük ölçüde herhangi bir değişikliğe uğramadan geçiyor. 662 milyon olarak bağlandı. Bardağın dolu tarafını görecek olursak Türkiye’de 2 üniversite Ege üniversitesiyle bizim üniversitemiz üniversiteler içerisinde bütçe artış oranı yüzde 9 ulaşan iki üniversiteyiz yani artış itibariyle Türkiye’de ilk iki üniversiteden birisiyiz. Ancak birde bardağın boş tarafını görecek olursak öğrenci sayısı ve öğretim üyesi sayısı bize göre çok daha aşağı durumda olan Hacettepe Üniversitesi 1 milyar 400 milyon liralık bir bütçeye sahip. Biz neredeyse onun yarısından bile aşağı durumdayız. Önceki yıllarda mevcut olan negatif tablo bu sene biraz tamir edilmeye çalışılmış olsa da yine hala bize eşdeğer üniversitelerin oldukça gerisindeyiz. Yani bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Ancak takdir ediyor ve biliyoruz ki devletin ve ülkemizin geçmekte olduğu iktisadi problemler inşallah bu yıldan itibaren çözülecek. Önümüzdeki yıldan itibaren 2020 2021 yıllarından itibaren biraz daha iyi bir tablo ile yüz yüze geleceğiz" dedi.

Binalar depreme dayanıklı hale getirilecek, eski tomografi ve MR cihazları yenilenecek
662 milyon liralık bütçenin neredeyse yüzde 80 90 civarının personel harcamalarına ve giderlerine gideceğine dikkat çeken Kılavuz, yatırlara ayrılan toplam miktarın ise 52 milyon lira olduğunu söyledi. Kılavuz, "Bu 52 milyon yatırımın 24 milyonu sağlık yatırımları. Sağlık yatırımlarının bir kısmı büyük onarımlar 10 milyon civarında. 12 milyon civarında makine teçhizat alımlarımız var çünkü 2003’lü 2004’lü yıllardan kalma tomografi cihazlarımız MR’larımız var. Bunların bir kısmının yenilenmesi gerekiyor. Ayrıca birde yapımı veya projelendirilmesi yılan hikayesine dönmüş olan Kadın Doğum Hastanesi ve Çocuk Hastanesi var. Onu son bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanımız ile yaptığımız görüşme akabinde revize ettik ve böyle bir teklif ile gittik. Bu revize teklif 65 bin metrekare alanda takriben 250260 yatak kapasiteli. Hem fizıbıl hem rantabil bir proje olarak değerlendirildi ve şimdi biz bu işin revize yazısını bütçe ve strateji başkanlığına yazdık. Oradan haber bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşirse Onunla ilgili bizim bütçemize tahsil edilmiş 45 milyonun üzerinde bir miktarımız var ama 2020 bütçesine de 2 milyon oradan koyuyoruz. Zaten 47 milyonu bir yıl içerisinde ancak harcaya biliriz orası için. Bir de büyük onarımlarımız var. Nöroloji yoğun bakımımız, yanık ünitemiz ondan sonra deprem güçlendirmesi yapılacak kısmi yerlerimiz var. Dolayısıyla 24 milyonu sağlık yatırımlarına harcamış durumda, 22 milyonu da eğitim öğretim faaliyetlerine ayrılmış durumda. Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde 14 milyonluk bir bina yapımımız var. Bu da tahsil edilmiş durumda. Burada tek belli olmayan bu 14 milyonluk bina yatırımının hangi taleplerimizin karşılandığı noktasında bir bilgimiz yok. Bu ancak 1 Ocak’tan sonra bir tebliğ ile ortaya çıkıyor. Ama bizim talebimiz deney hayvanları laboratuvarımız var. Tıp fakültesinin akredite bir laboratuvarıdır. Şimdi akreditasyonunu yeniliyoruz ama depreme dayanıksız. Elden geçirdik ama yıkılmaya müsait bir bina dolayısıyla oraya bir deney hayvanları laboratuvarı yapacağız. Buradan hem tıp fakültemiz hem sağlık bilimleri fakültemiz hem veteriner fakültemiz ve fen bilimleri ile meşgul olan fen edebiyatı, fen bölümleri ve mühendislik fakültemizin birimleri istifade edebilecekler. İkinci olarak diseksiyon binası, veteriner fakültemiz, anatomi diseksiyon binası o da depreme çok dayanıksız bir bina Allah korusun. Herhangi bir depremde yıkılmaya müsaittir. Bunların hangisi öncelendi bunu bilemiyoruz. İkisi de depreme dayanıksız olduğu için ikisinden herhangi birinin veya ikisinin birden olması mümkün ve muhtemeldir. Dolayısıyla binaların hangisi konusunda taleplerimiz karşılandı. Bunu 1 Ocak'tan sonra cevaplandırabileceğiz. 6.5 milyonda bilimsel araştırmalar ve teknolojik gelişmelere tahsis edilmiş durumda. Bir de tabii bu yıldan bekleyen harcama limitlerimiz var. Cumhurbaşkanlığının ilgili birimlerince onay verilirse hemen harcamaya başlayacağız. Bir kısmı açıldı. İşte yavaş yavaş hizmete sunmaya başladık" diye konuştu.

BURSA

07 Kasım 2019 Perşembe

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