Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BEBKA iş birliğiyle Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile önümüzdeki yıl 9.’su gerçekleştirilecek olan Bursa Bilim Şenliği’nde meslek liseli öğrenciler yine hünerlerini sergileyecek.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ‘Meslekler Yarışıyor 2020’ yürütme kurulu toplantısı İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Ara Değil Aranan Eleman” sloganı ile duyurulan yarışmaların 16 farklı kategoride yapılması kararlaştırıldı. 20 23 Nisan tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 9. Bursa Bilim Şenliği’nde meslek lisesi öğrencileri, alanında en iyi olabilmek için ter dökecek.

Meslekî ve teknik eğitimi teşvik etmek maksadıyla düzenlenen yarışmaların ana hedefi ise dünya çapında düzenlenen World Skills ve Euro Skills yarışmalarına temsilci gönderebilmek. Meslek Liseleri öğrencilerinin katılımı ile büyük bir çekişmeye sahne olacak yarışma, moda tasarım ve teknoloji, robotik ve kodlama, endüstriyel otomasyon teknolojileri, metal, makine, tekstil teknolojileri ile yiyecek içecek hizmetleri, pastacılık, güzellik ve saç bakım hizmetleri ile elektrik ve elektronik, motorlu araç teknolojileri, mobilya iç mekân tasarım, el sanatları, grafik ve fotoğraf, çocuk gelişimi ve eğitimi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme kategorilerinde gerçekleştirilecek. “Meslekler yarışıyor”da dereceye girenler birbirinden özel ödüllerin de sahibi olacak.

BURSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.