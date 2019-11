Bursa'da kros koşusu

Bursa'da HasTavuk ana sponsorluğunda '10 Kasım Atatürk'ü anma kros koşusu gerçekleştirildi.

Bursa'da Botanikpark'ta 13'üncüsü düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma kros koşusu gerçekleştirdi. Uludağ Rotary Kulübü'nün HasTavuk ana sponsorluğunda gerçekleştirilen koşuya yaklaşık bin öğrenci katıldı. 6 kategoriden oluşan yarışta öğrenciler bin 200 ile 3 bin kilometre arasında değişen mesafelerde koştu. Yarışmalar sonucunda dereceye giren ilk 3 öğrenciye bir sene boyunca burs verilecek.

Uludağ Rotary Kulübü Başkanı Mehmet Yıldız, "13 yıldır devam ediyor. Her yıl bine yakın öğrencimiz koşuyor. Bugüne kadar 13 bin öğrenci koştu. Bu koşular sonunda beden eğitimi öğretmenleri ve uluslararası atletizm de ülkemizi temsil eden sporcular yetişti. Amacımız çocukları sporu aşılamak. Bu yarışlar 6 kategoriden oluşuyor. Bu yarışların sonucunda ilk 3’e giren yarışmacılarımıza burs veriyoruz" dedi.

HasTavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, "İnsan hayatı için beslenme ve hareket çok önemli. Buna farkındalık oluşturmak istiyoruz. Has Tavuk olarak insanın hayatına değer katacak her türlü projenin içerisinde var olmaya çalışıyoruz. Bu organizasyon uzun yıllardır gerçekleştiriyor. Yaklaşık bin kadar öğrenci yarışacak. Sporun sağlığa ne kadar önemli olduğunu gösterecekler" diye konuştu.

