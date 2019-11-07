Mete Yarar, Barış Pınarı Harekâtının şifrelerini İnegöl’de anlattı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği “Barış Pınarı Harekâtı ve Türkiye’nin Stratejisi” konulu söyleşide ilçe halkıyla buluştu. Yarar, harekâtın şifreleri ve bilinmeyenlerini bu programda İnegöllülerle paylaştı.

İnegöl Belediyesi, Kasım ayı kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde güvenlik uzmanı Mete Yarar ve televizyon programcısı Türker Akıncı’yı İnegöllülerle buluşturdu. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde tertiplenen konferansta, Barış Pınarı Harekâtı konuşuldu. Mete Yarar, vatandaşların harekât hakkında merak ettiği konuları ele aldı. sorularını yanıtladı.

Kaymakam Şükrü Görücü ve Belediye Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa, Fevzi Dülger, Oğuzhan Uslu, Emin Dündar ile bazı meclis üyelerinin de katıldığı söyleşide, Mete Yarar ve Türker Akıncı operasyon bölgesinden görüntülerle Barış Pınarı Harekâtının ülkemiz açısından önemini gözler önüne serdi. Türkiye’nin bu harekâtla neyi amaçladığı ve stratejisini de anlatan Mete Yarar, ayrıca salonu dolduran vatandaşların sorularını da cevapladı.

Program sonunda Kaymakam Şükrü Görücü ile Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa sahneye davet edildi. Burada bir selamlama konuşması yapan Kaymakam Görücü, “Biz şunu hep söyledik; kanla boyanmayan kumaştan bayrak, şehidi olmayan topraktan vatan olmaz. Şehidin acısını yaşamayan milletten de büyük millet olmaz. Onun için zaten bin yıldır bize bedel ödettiriyorlar. Biz bu bedeli Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Doğuda, Güneydoğuda, Suriye’de, Irak’ta, 15 Temmuz’da ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Herkes şunu bilsin, bizi bölemezler, böldürmeyeceğiz. Bundan sonra da bu destan yazılmaya devam edecek, ay yıldızlı bayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalanacak, minarelerden 5 vakit ezanımız okunacak” dedi.

Konuşma sonrası Mete Yarar ve Türker Akıncı’ya Kaymakam Görücü ve Başkan Yardımcısı Kocaağa tarafından İnegöl’ü temsîlen çini takdim edildi. Ayrıca Mete Yarar ve Türker Akıncı, sahnede bütün salon ile birlikte asker selâmı vererek, Mehmetçiğe selam göndermeyi de ihmal etmedi.

BURSA 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:07

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