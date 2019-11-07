Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Aktaş Mahallesinde 66 yaşındaki Ali Durak’a ait ahşap evde ocaktan yangın çıktı. Eşiyle birlikte çobanlık yapan Ali Durak, sabah saatlerinde evlerinden ayrıldı. Komşular yangını fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
BURSA
07 Kasım 2019 Perşembe
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