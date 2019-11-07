Sinekle mücadeleye devam

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinekle mücadeleye devam

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karasinekle mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 ilçede hem merkezi, hem de kırsal yerleşim alanlarında aralıksız ilâçlama yapıyor.

Sinekle mücadeleye devam

Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, karasinekle mücadele çalışmaları çerçevesinde 7 ilçede hem merkezi, hem de kırsal yerleşim alanlarında aralıksız ilâçlama yapıyor.
Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, temiz hava, temiz su ve temiz toprak prensibi ile gelecek nesle daha sağlıklı bir çevreyi miras olarak bırakmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinekle mücadele çalışmalarını kış aylarında da tüm ilçelerde sürdürülüyor. Bursa genelinde 17 ilçedeki 10 şantiyede, 227 ilâçlama personeli ve toplam 67 adet araçla ilaçlamalar kesintisiz devam ediyor.
Düzenli olarak yapılan ilaçlamalara rağmen belirli dönemlerde karasineklerin arttığına yönelik şikayetleri de titizlikle inceleyen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sorunun kırsal mahallelerde arazilere bırakılan hayvan gübrelerinden kaynaklandığını tespit etti. Zeytin bahçeleri ve tarlalara bırakılan hayvan gübreleri sinek üremesi için uygun ortam hazırlarken, bütün bu alanlar da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından düzenli ilaçlama yapılıyor.

BURSA

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
GUHEM’e Avrupa’dan ödül
YEREL HABERLER GUHEM’e Avrupa’dan ödül
Tarih sohbetleri ilçeleri de kucaklıyor
YEREL HABERLER Tarih sohbetleri ilçeleri de kucaklıyor
Gemlik’te su kesintisi
YEREL HABERLER Gemlik’te su kesintisi
Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Gölge Oyunları Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Gölge Oyunları Festivali başlıyor
Başkan Aktaş, moral aşıladı
YEREL HABERLER Başkan Aktaş, moral aşıladı
BTB kontrol dışı ticarete dikkat çekti
YEREL HABERLER BTB kontrol dışı ticarete dikkat çekti
Avukatın yanağını ısıran sanık hakim önünde
YEREL HABERLER Avukatın yanağını ısıran sanık hakim önünde
Bursa'da postacıların isyanı Şehirde personel ve altyapı eksikliği sebebiyle kargolar vatandaşlara ulaştırılamıyor Birlik Haber Sen Bursa Şube Başkanı Sabri Uğur: "Osmangazi'ye Posta Dağıtım Müdürlüğü şart"
YEREL HABERLER Bursa'da postacıların isyanı Şehirde personel ve ...
Silahlı saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırgan tutuklandı
Marmarabirlik üreticinin yanında
YEREL HABERLER Marmarabirlik üreticinin yanında
Mete Yarar, Barış Pınarı Harekâtının şifrelerini İnegöl’de anlattı
YEREL HABERLER Mete Yarar, Barış Pınarı Harekâtının şifrelerini ...
Sevcan Orhan, Bursa'da sahneye çıktı
YEREL HABERLER Sevcan Orhan, Bursa'da sahneye çıktı
Manavına giren hırsızı kendi buldu
YEREL HABERLER Manavına giren hırsızı kendi buldu
Yasak olan yerde yolcu indirdi, kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER Yasak olan yerde yolcu indirdi, kazaya sebep oldu
Bursa'da kros koşusu
YEREL HABERLER Bursa'da kros koşusu
Bisikletle ülke ülke geziyorlar
YEREL HABERLER Bisikletle ülke ülke geziyorlar
2 arkadaşın ağır yaralandığı motosiklet kazası kamerada
YEREL HABERLER 2 arkadaşın ağır yaralandığı motosiklet kazası ...
Bursa Bilim Şenliği’nde meslekler yarışacak 16 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışmada öğrenciler ‘Aranan Eleman’ olmak için ter dökecek
YEREL HABERLER Bursa Bilim Şenliği’nde meslekler yarışacak 16 farklı ...
Uludağ Üniversitesi'nin 2020 bütçesi belli oldu 662 milyonluk bütçenin 52 milyonu yatırıma ayrılacak Kadın Doğum Hastanesi, Çocuk Hastanesi yapılacak Nöroloji Yoğun Bakım, Yanık Ünitesi ve Deney Hayvanları Laboratuvarı depreme dayanıklı hale getirilecek 16 yıllık tomografi ve MR cihazları yenilenecek
YEREL HABERLER Uludağ Üniversitesi'nin 2020 bütçesi belli oldu 662 ...
Mudanya’da ilâçlama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mudanya’da ilâçlama çalışmaları devam ediyor
Efeler geç açıldı: 3-2
YEREL HABERLER Efeler geç açıldı: 3-2
Yediveren çileğinde son hasat Tarlada çilek 7 TL
YEREL HABERLER Yediveren çileğinde son hasat Tarlada çilek 7 TL

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X