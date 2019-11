Dündar sosyal belediyeciliği anlattı Başkan Mustafa Dündar: “Şehrimizi vizyon projelerle donatacağız”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, iş adamlarına sosyal belediyeciliği anlattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, MÜSİAD Bursa Şubesi Hizmetler Sektör Kurulu tarafından düzenlenen ‘Sosyal Belediyecilikte Yeni Ufuklar’ konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Bursa’nın köklü tarihi ile Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak tüm hizmetlerimizi bu bilinç ve sorumlulukla üretiyoruz. Şehrimizin tarihini yaşatıp geleceğe taşımak adına bir misyon üstlenirken bir yandan da projelerimizi modern yaşamın gerekliliklerine göre şekillendiriyoruz. Her dönem olduğu gibi bu dönem de Bursa’ya ciddi yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Şehrimizi vizyon projelerle donatacağız” dedi.

Türkiye’nin en büyük beşinci ilçesi olduklarını belirten Dündar, “Osmangazi’de 136 mahalle, 153 imar planı, 18 bulvar, 8 bin 620 cadde ve sokak, 140 bin bina, 430 bin bağımsız birim var. Ekiplerimizle mahallerimizin sosyal ve ekonomik durumunu belirliyor, ihtiyaç sahiplerini ortaya çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızı dinleyerek istek ve taleplerini alıyoruz. Bu talepler mahalledeki bulunan bir çukur olabileceği gibi Bursa’ya dair bir düşünce de olabiliyor. Böylece vatandaşımızın doğrudan yönetime katılmasını sağlıyoruz. Kurumsal hafızaya projelerimizi yerleştirerek, hayata geçirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehircilik projelerinden eğitime, sağlığa, sosyal belediyeciliğe kadar insan odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz” diye konuştu.

İlçede gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Beylikten Cihan Devleti'ne giden yolculuğundaki temel taşlarından olan Bursa'nın fethini 3 boyutlu olarak anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni, dünyanın 98 farklı ülkesinden 620 bin 278 kişi ziyaret etti. Müzemizden herkes büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla ayrıldı. İnsanların bu tepkileri, bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğunu ortaya koyuyor. Müzemiz sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Bunun yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşların hayatına değer katacak Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin (BAREM) çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu projemiz, sosyal belediyecilikte gelinen en üst noktayı gösteriyor. Yeşil bina konseptinde inşa edilen bu tesisin inşaatını en kısa süre içinde tamamlayarak Bursa’nın sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamış olacağız” dedi.

“Osmangazi Meydanı, şehrin yayalaşmasında ciddi bir adım olacak”

Osmangazi Meydanı projesiyle büyük bir ivme yakalayacaklarını vurgulayan Dündar, “Osmangazi Meydanı’nın etkisinin, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ne göre daha fazla olacağına inanıyorum. Meydanımız; sosyal ve kültürel tesisleri, millet kıraathanesi, otoparkı, aktivite alanları ile Bursa’nın yeni marka değeri, aynı zamanda şehrin yayalaşmasına atılan ciddi bir adım olacak. Alt ve üst mahallelerimizin kopukluğunu ortadan kaldırırken, Santral Garaj Bölgesi ile Merinos Parkı birbirine bağlanacak. Meydanda yer alacak 500 kişilik nikah ve kokteyl salonu ile otopark sorunu olmayan alternatif bir mekan olacak. 2 bin araçlık kapalı yer altı otoparkıyla bölgenin mevcut ve gelecekteki otopark ihtiyacına cevap verecek” diye konuştu.

“Hisar, Bursa’nın tarihî omurgası”

Tarihi mirasın korunmasında öncü belediye olduklarının ve 10 yılda 576 tescilli yapıyı ayağa kaldırdıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Hisar bölgesinin hak ettiği değere kavuşması için ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projemizi hayata geçirdik. Bölgeyi açık hava müzesine dönüştürüyoruz. Bölgede, 5 sur kapısı, 16 cami ve mescit, 17 türbe ve mezar, 4 medrese ve tekke, 6 tarihi çeşme, 3 hamam, 167 sivil mimari örneği yapı bulunuyor. Hisar, Bursa’nın adeta tarihi omurgası. İlk olarak Oruçbey Caddesi’nde; cephe sağlıklaştırma, alt yapı ve zemin çalışmalarını tamamladık. Bölge; müzeler, atölyeler, ticaret merkezleri, bahçe restoranları, seyir teraslarıyla yeniden cazibe merkezi olacak. Panorama 1326 Bursa’yı gezen kişi Hisar’a geldiğinde tarihi dokuyu canlı olarak yaşayacak. Arkeopark ve tarihi Filiboz Mescidi’ni de ayağa kaldırarak Eski Bursa’yı ortaya çıkaracağız” dedi.

Kentsel dönüşüm alanında ilk adımı Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi ile attıklarını kaydeden Dündar, “Kentsel dönüşümle özlenen planlı şehri ortaya çıkarttık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu projemizdeki binalarımızı zemin+5 kat olarak inşa ettik. Spor alanları, yeşil alanları, ibadet alanları ve diğer sosyal donatı alanlarıyla örnek bir kentsel dönüşüme imza attık. Aynı zamanda Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Macera Parkı’ndaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziplin, kızak sistemi ve macera parkı olmak üzere 3 bölümden oluşan projemizde, bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Böylece Hamitler bölgemiz modern bir tesise kavuşacak” diye konuştu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, daha sonra hayata geçirdikleri örnek sosyal sorumluluk projesi olan Belediyem Benimle ekibiyle ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdüklerini, Osmangazi Belediyesi Meslek Edinme Kursları (OSMEK) ile meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırdıklarını söyledi. Her gün iki farklı noktada iki öğün çorba ve ekmek dağıtımı yaptıklarını da anlatan Dündar, Sevgi Mağazası’nda ise ihtiyaç sahiplerinin ayakkabıdan gelinliğe her türlü kıyafeti hiçbir ücret ödemeden alabildiklerini belirtti.

