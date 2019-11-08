'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı

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Bitcoin Safiye Bursa Polisi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan Bitcoin Safiye lakaplı Safiye Gökçen Bulut, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hakkında Bilişim Sistemleri Banka ve Kredi Kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle Dolandırıcılık Suçundan aranan Bulut, Aydın polisine teslim edildi

(Detaylar gelecek)

BURSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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