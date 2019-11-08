Gazeteci Yazar Tayyar Türkeş: "Reis, Bülent Arınç'ı partiden ihraç et

Gazeteci yazar Tayyar Türkeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Reis, Bülent Arınç'ı partiden ihraç et" dedi.

Bülent Arınç'ın yaptığı açıklamalara her kesimden tepkiler gelmeye devam ediyor. Arınç'a tepki gösterenlerden biri de gazeteci Tayyar Türkeş.

Türkeş, "Çünkü o bize yakışmıyor. Biz onun söylemlerine katılmak zorunda değiliz. Biz sokakta böyle aşağılık bir durumla karşı karşıya kalmak zorunda değiliz. Götürsen Bülent Arınç'ı, evinin tapusunu alalım desen, evinin tapusunu size vermeye kalksa, hastaneden akli dengesi yerinde mi değil mi diye yaşı itibariyle rapor isterler. Adamın çıkıp FETÖ terör örgütü dosyalarına yön verecek şekilde açıklamalar yapıyor. Bu durum bizi rahatsız ediyor. İnşallah Tayyip Erdoğan sesimizi duyar, çünkü gönüllerimizin sesini duyması lazım" dedi.

BURSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.