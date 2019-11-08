Medicana'dan mühendislere öfke kontrolü semineri

Medicana Bursa Hastanesi, mühendislere stres ve öfke kontrolü semineri düzenledi.

Düzenlenen eğitim seminerinde, Quad Plus Europe personeline öfke kontrolünün nasıl olması gerektiği anlatıldı. Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak tarafından verilen seminerde, stres ve öfke oluşumunun sebeplerinin neler olduğu ve ortaya çıkan sonucun olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirildi.

Öfke ve stresin hayatın bir parçası olduğu ancak bununla baş etmenin mutlaka öğrenilmesi gerektiğini belirten Ece Özçırak, öfkenin kontrol edilmemesi halinde yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

BURSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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