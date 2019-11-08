Bursa Emniyeti’nden suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı

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Bursa’da çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Tacettin Aslan’ın göreve gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam Bursa polisi bir hafta içerisinde farklı suçlardan aranan 151 kişiyi yakaladı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından son bir haftada yapılan çalışmalarda, "Yakın Akrabayı Öldürme" suçundan 27 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan Ö.A.,

“Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 19 yıl 1 ay 25 gün cezasıyla aranan İ.Ö., “Yağma, Yaralama” suçlarından 17 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.B., "Parada Sahtecilik, Dolandırıcılık, Konut Dokunulmazlığını İhlal" suçlarından 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan Ş.Y. isimli şahıslar yakalandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan İl Merkezinde aranan toplamda 151 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler yapıldı.

BURSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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