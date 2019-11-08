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İşlem hacminde 9 aylık rekor

İHA

Bursa Ticaret Borsası (BTB) 2019 yılının ilk 9 aylık dönemindeki işlem hacmini yeni bir rekorla kapattı. Tarihinin en büyük işlem hacmi istatistik rekoruna imza atan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi.

İşlem hacminde 9 aylık rekor

Bursa Ticaret Borsası (BTB) 2019 yılının ilk 9 aylık dönemindeki işlem hacmini yeni bir rekorla kapattı. Tarihinin en büyük işlem hacmi istatistik rekoruna imza atan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi.
Bursa Ticaret Borsası, 2019 yılında bir önceki ocakeylül dönemine göre yüzde 21’lik büyüme rekoru kırarak, işlem hacmini 3 milyar 78 milyon 480 bin 986 lira yapmayı başardı.
Yakalanan işlem hacmi rakamları Bursa’nın, Türkiye’deki en önemli gıda tarım ve hayvancılık kenti olduğunun kanıtı olduğuna vurgu yapan Başkan Matlı, 2019 yılı ilk 9 ayında Bursa Ticaret Borsası’nın son 5 yılın en yüksek tescil işlem hacmine ulaşıldığını söyledi. "Şehir ve ülke ekonomisine üyelerimiz çok önemli katkı sağlamaktadır" diyen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “2019 yılının ilk dokuz ayında Bursa Ticaret Borsası’nda en çok işlem gören ürünler arasında 725 milyon 891 bin lira ile zeytin ilk sırada yer aldı. 218 milyon 561 bin liralık işlem hacmi ile mısır ikinci, 217 milyon 172 bin liralık işlem hacmiyle yaş sebze meyve üçüncü, 157 milyon 735 bin liralık işlem hacmiyle canlı hayvan dördüncü, 147 milyon 349 bin liralık işlem hacmiyle de büyük baş, küçük baş et beşinci sırada yer aldı” dedi.
Başkan Matlı, “İnanıyoruz ki üyelerimiz başta olmak üzere, hep birlikte daha çok çalışarak daha fazla üreteceğiz. Bu sayede ülke ekonomimiz büyüyecek ve hep birlikte kalkınacağız. Bursa Ticaret Borsası'nın büyümesinde katkıları büyük olan bütün üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

BURSA

08 Kasım 2019 Cuma

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