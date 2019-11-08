Orhun Ene’ye 7 bin 500 TL ceza

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray maçında diskalifiye edilen Tofaş Başantrenörü Orhun Ene’ye 7 bin 500 TL para cezası verdi.

TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursa'da oynanan Tofaş Galatasaray maçında diskalifiye olan Tofaş Başantrenörü Orhun Ene'nin cezası belli oldu. Ene'nin müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 in 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar verildiği belirtildi.

Bursa ekibinin ev sahipliğinde oynanan mücadeleden Tofaş, 11283’lük galibiyet ile ayrılmıştı.

BURSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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