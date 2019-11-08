Ulucami ve Tarihi Hanlar Bölgesi'nde kamulaştırma süreci başlıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa dediğimiz alanı gün yüzüne çıkartacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ulucami ve Tarihi Hanlar Bölgesi'nde kamulaştırma süreci başlıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat ...

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulucami ve etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesi'nde silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlatacaklarını ifade ederek, etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa denilen yerin alanını yenileyip, tarihi alanları gün yüzüne çıkartarak, 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturacaklarını söyledi.

Ulucami ve Tarihi Hanlar Bölgesi'nde kamulaştırma süreci başlıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa dediğimiz alanı gün yüzüne çıkartacağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulucami ve etrafındaki Tarihi Hanlar Bölgesi'nde silueti bozan yapılara ilişkin kamulaştırma sürecini başlatacaklarını ifade ederek, etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa denilen yerin alanını yenileyip, tarihi alanları gün yüzüne çıkartarak, 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturacaklarını söyledi.
Bir takım temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Ardından Büyükşehir Belediye Binası'nda düzenlenen il değerlendirme toplantısına katılan Kurum, cuma namazını Ulucami'de kıldı. Ardından Kurum, Heykel'deki tarihi Bursa Büyükşehir Belediye Binası'nda değerlendirme toplantısından çıkan sonuçlarla alakalı açıklamalarda bulundu.
Bursa için çok önemli bir projeyi kararlaştırdıklarını vurgulayan Kurum, "Ulucami ve etrafında Tarihi Hanlar Bölgesi'nde, tarihi siluetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız. Bu kamulaştırma süreci çerçevesinde Tarihi Hanlar Bölgesi'nden başlayarak etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa dediğimiz alanımızı yenilemek, restorasyonlarını yapmak, tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak ve hanlar bölgesinde 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturarak, o meydanla birlikte o tarihi kültürel aksa gireceğimiz, girdiğimiz yerde Çarşıbaşı Meydan projesi dediğimiz hanlardaki restorasyonların yapıldığı, İpek Han’ın içerisinde iyileştirmelerin yapıldığı, Ertuğrulbey Meydan projesinin, Koza Han iç avlu düzenlemesinin, aydınlatma projelerinin, kaldırımlarının, yollarının bilhassa bu bölgedeki tüm iyileştirmelerin yapılacağı çok önemli bir projeyi başlatmış oluyoruz. Bu projenin şu an için öngördüğümüz maliyeti 150 milyon lira. Bu rakamın yarısını İller Bankası, Genel Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, Bakanlığımız tarafından hibe, kalan kısmının finansmanını da yine bakanlığımız tarafından çözmek suretiyle 2020 ile başlayıp 2021 ile tamamlayacağımız çok önemli bir projeyi bitirmek istiyoruz. Bu proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi ortak bir çalışma yürütecek. Bu çalışma çerçevesinde ecdadın bıraktığı emanetleri gün yüzüne çıkararak çok önemli bir projeyi Bursa’ya kazandıracağız" dedi.

"Doğanbey'e meydan projesi"
Doğanbey Mahallesi’ndeki Toplu Konut Dairesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü’ne ait arsalara ilişkin de konuşan Bakan Kurum, “Yaklaşık 18 bin metrekare bir arsa. Ana caddeden girişini sağlayacağımız, üstünde hiçbir yapının bulunmayacağı, tamamen çevre düzenlemesi, altında da kapalı otoparkın olacağı alana meydan projesi yapacağız. Bunu da Bursa'mıza en kısa zamanda kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

"Beşyol kavşağında kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz"
Bursa’nın deprem bölgesi olduğuna işaret eden Kurum, “Deprem bölgesi ile alakalı hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar yöneticilerimiz çok önemli adımlar attı, şimdi bu adımları daha da hızlandırarak Bursa’yı kentsel dönüşüme hazır hale getirmek istiyoruz. Bu çerçevede Beşyol kavşağı olarak bildiğimiz kavşağın yapımının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. Ancak kavşak içerisinde yapıların bulunması nedeniyle hem görüntü kirliliği, hem de yapı olarak baktığınızda vatandaşımızın can ve mal riski taşıdığı alanda kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. 11 bin metrekarelik bir alanımız var, bu alanı Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız önümüzdeki yıl, mart ayında başlamak suretiyle 250 rezerv konut üretecek ve kavşak kollarında bulunan o yapıların dönüşümünü de hızlı bir şekilde yapacağız” açıklamasını yaptı.

"Osmangazi'ye millet bahçesi"
Eski stadyumun bulunduğu alanın millet bahçesi yapılması noktasında çalışmaların devam ettiğini aktaran Kurum, şöyle konuştu:
"İnşallah çok kısa zamanda bitirmek suretiyle Bursalı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bursalı vatandaşlarımıza daha fazla yeşil alan sunmak, millet bahçesi yapmak amacıyla bugün istişarelerde bulunduk. Yıldırım ilçesinde Gökdere mevkinde 200 bin metrekarelik boş alanımız var. Bu alanı da millet bahçesi yaparak içerisinde yürüyüş, bisiklet yollarının olduğu, millet kıraathanelerinin olduğu, çocuklar ve gençlerimizin 7/24 vakit geçirebileceği çok önemli bahçemizin inşaatına da 2020 yılında başlıyoruz. Nilüfer ilçemizde daha önce başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yönetmelik revizyonuyla birlikte yaşanan sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmak üzere yine yıl sonuna kadar Nilüfer’deki kentsel dönüşüm sorununu aşacak plan hazırlıklarını yapıp, aralık ayında onaylamak ve vatandaşın önünü açmak istiyoruz. Bir millet bahçesi de Osmangazi’ye yakışır dedik. Soğanlı Mahallesi’nde 110 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesine çeviriyoruz. Bu bahçe ile Osmangazi çok daha farklı bir konuma gelecektir. Yine o mevkide etaplar halinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün devamı niteliğinde 70 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşümümüzün 7’nci etabına başlıyoruz. Bu 7’nci etap kapsamında Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, 500 konut rezerv üretecek ve oradaki hak sahibi vatandaşlarımızla hızlı, yerinde, gönüllü dönüşüm anlayışıyla bu projemizin bir etabını da tamamlayacağız."
Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiğini, burayı da etaplar halinde tamamlayacaklarını dile getiren Kurum, "Burayı da 500 konut rezerv yapmak suretiyle Mevlana Mahallesi’ndeki dönüşümü hızlandırmak istiyoruz, 2020 yılı içerisinde burada da 500 konutun yapımına başlanacak. Mollaarap mevkii olarak bildiğimiz içinde 120 binanın, 320 hak sahibinin olduğu alan. Bu alana ilişkin incelemelerimiz devam ediyor. Yerleşim yapılabilir bir çalışma çerçevesinde, o bölgedeki vatandaşlarımızın can güvenliğini almak suretiyle, burayı Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, Yıldırım Belediyemiz ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz proje çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini başlatmış olacağız" şeklinde konuştu.
Şehrin siluetini bozan yapılara ilişkin kararlı duruşlarını Bursa’da gösterdiklerini vurgulayan Kurum, şehirde yıllardır vatandaşın problem olarak gördüğü metruk binaların da yıkımını kararlı bir şekilde yapacaklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çevreye yönelik birçok projeyi de bakanlık, banka ve yurt dışı kaynaklarla birlikte çözmek suretiyle 2023’e kadar kısım kısım hayata geçirmek istediklerini kaydeden Kurum, Bursa’nın tamamına hitap edebilmek için de ilçe belediye başkanlarıyla istişare halinde olduklarını ve talepleri aldıklarını söyledi.

BURSA

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Organları bağışçıları ve organ nakli olanlar birlikte fidan dikti Bursa Uludağ Üniversitesi’nde organ bağışında bulunan donörlerin yakınları ile organ bağışı yapılan hastalar ve yakınları fidan dikti
YEREL HABERLER Organları bağışçıları ve organ nakli olanlar birlikte ...
Lösemili çocuklar için yürüdüler
YEREL HABERLER Lösemili çocuklar için yürüdüler
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)
YEREL HABERLER 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (4)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da
Bursa'da kalbi durdu, sonra ulaşım durdu 20 dakikalık müdahalenin ardından hayata döndürülen yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da kalbi durdu, sonra ulaşım durdu 20 dakikalık ...
Hayati İnanç, Bursa Büyükşehir’de
YEREL HABERLER Hayati İnanç, Bursa Büyükşehir’de
Orhun Ene’ye 7 bin 500 TL ceza
YEREL HABERLER Orhun Ene’ye 7 bin 500 TL ceza
Yorgun mermi cinayetine müebbet talebi
YEREL HABERLER Yorgun mermi cinayetine müebbet talebi
İşlem hacminde 9 aylık rekor
YEREL HABERLER İşlem hacminde 9 aylık rekor
Hapis cezasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezasıyla aranan 5 şüpheli yakalandı
Ergenin ilacı zaman kontrolü
YEREL HABERLER Ergenin ilacı zaman kontrolü
Yeşim, 'Bizim Eşit Dünyamız' projesinin startını Tuba Ünsal’la verdi
YEREL HABERLER Yeşim, 'Bizim Eşit Dünyamız' projesinin startını Tuba ...
Bursa Emniyeti’nden suç makinelerine operasyon: 151 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Bursa Emniyeti’nden suç makinelerine operasyon: 151 ...
Lazer teknolojiyle çözülen yorgun mermi cinayetine müebbet istemi
YEREL HABERLER Lazer teknolojiyle çözülen yorgun mermi cinayetine ...
(Özel) Bu kafede servisleri patenli garson yapıyor Bu kafedeki garsonu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu kafede servisleri patenli garson yapıyor Bu ...
Medicana'dan mühendislere öfke kontrolü semineri
YEREL HABERLER Medicana'dan mühendislere öfke kontrolü semineri
Bursa’dan 12 bin yıl öncesine tarihi yolculuk
YEREL HABERLER Bursa’dan 12 bin yıl öncesine tarihi yolculuk
Bursa´da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o anları anlattı
YEREL HABERLER Bursa´da yanan yolcu otobüsünün kahraman şoförü o ...
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)
YEREL HABERLER 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı (2)
Gazeteci Yazar Tayyar Türkeş: "Reis, Bülent Arınç'ı partiden ihraç et
YEREL HABERLER Gazeteci Yazar Tayyar Türkeş: "Reis, Bülent Arınç'ı ...
'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER 'Bitcoin Safiye' Bursa'da yakalandı
İŞKUR'dan engelli istihdamı için proje çağrısı Artık engelli vatandaşlar da kendi işlerini kurabilecek
YEREL HABERLER İŞKUR'dan engelli istihdamı için proje çağrısı Artık ...
Çocuklar eğlenirken sağlıklarına kavuşuyor
YEREL HABERLER Çocuklar eğlenirken sağlıklarına kavuşuyor
"Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa'da yakalandı Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandırdığı iddia edilen "Binbir Surat" 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Bursa Narkotik polisi tarafından otoyol gişelerinde yakalandı
YEREL HABERLER "Binbir Surat" Bitcoin Safiye Bursa'da ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X