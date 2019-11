Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da Ulu Camii ve etrafındaki tarihi hanlar bölgesinde restorasyon ve tarihi yapıların gün yüzüne çıkarılmasını kapsayan 150 milyon lira maliyetli projeye başlattıklarını söyledi. Bakan Kurum ayrıca Bursa'nın deprem bölgesinde olduğunu hatırlatarak, kentsel dönüşüm sürecini başlatacaklarını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa´ya geldi. İlk olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi´ni ziyaret eden Bakan Kurum, burada İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum´a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile Bursa milletvekilleri eşlik etti. Toplantıdan sonra tarihi belediye binasına geçen Bakan Kurum, burada açıklamalarda bulundu. Mevlit kandilini tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Kurum, Bursa´yı çok daha yukarı doğru çekecek adımları atarak çalıştıklarını kaydetti.

ULU CAMİ VE ETRAFINDA BÜYÜK PROJE

Bursa için çok önemli bir projeyi kararlaştırdıklarının altını çizen Bakan Kurum, "Ulu Camii ve etrafında tarihi hanlar bölgesinde, tarihi siluetimizi bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız. Bu kamulaştırma süreci çerçevesinde tarihi hanlar bölgesinden başlayarak etaplar halinde 430 bin metrekarelik tarihi Bursa dediğimiz alanımızı yenilemek, restorasyonlarını yapmak, tarihi binaları gün yüzüne çıkarmak ve hanlar bölgesinde 20 bin metrekarelik bir meydan oluşturarak, o meydanla birlikte tarihi kültürel aksa gireceğimiz, girdiğimiz yerde Çarşıbaşı Meydan projesi dediğimiz hanlardaki restorasyonların yapıldığı, İpek Han´ın içerisinde iyileştirmelerin yapıldığı, Ertuğrulbey Meydan projesinin; Koza Han iç avlu düzenlemesinin, aydınlatma projelerinin, kaldırımlarının, yollarının bilhassa bu bölgedeki tüm iyileştirmelerin yapılacağı çok önemli bir projeyi başlatmış oluyoruz. Bu projenin şu an için öngördüğümüz maliyeti 150 milyon lira. Bu rakamın yarısını İller Bankası, Genel Müdürlüğümüz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, Bakanlığımız tarafından hibe, kalan kısmının finansmanını da yine bakanlığımız tarafından çözmek suretiyle 2020 ile başlayıp 2021 ile tamamlayacağımız çok önemli bir projeyi bitirmek istiyoruz" dedi.

Bu proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin ortak bir çalışma yürüteceğini söyleyen Bakan Kurum, bu çalışma çerçevesinde ecdadın bıraktığı emanetleri gün yüzüne çıkaracak çok önemli bir projeyi Bursa´ya kazandıracaklarını ifade etti.

DOĞANBEY´E MEYDAN PROJESİ

Doğanbey Mahallesi´ndeki Toplu Konut Dairesi ve İller Bankası Genel Müdürlüğü´ne ait arsalara ilişkin de konuşan Bakan Kurum, "Yaklaşık 18 bin metrekare bir arsa. Ana caddeden girişini sağlayacağımız, üstünde hiçbir yapının bulunmayacağı, tamamen çevre düzenlemesi, meydan projesi ve altında da kapalı otoparkın olacağı alana meydan projesi yapacağız. Bunu da Bursamıza en kısa zamanda kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.

BEŞYOL KAVŞAĞINDA DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR

Bursa´nın deprem bölgesi olduğuna işaret eden Bakan Kurum, "Deprem bölgesi ile alakalı hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecini devam ettirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar yöneticilerimiz çok önemli adımlar attı, şimdi bu adımları daha da hızlandırarak Bursa´yı kentsel dönüşüme hazır hale getirmek istiyoruz. Bu çerçevede Beşyol kavşağı olarak bildiğimiz kavşağın yapımının bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor ancak kavşak içerisinde yapıların bulunması nedeniyle hem görüntü kirliliği, hem de yapı olarak baktığınızda vatandaşımızın can ve mal riski taşıdığı alanda kentsel dönüşüm sürecini başlatıyoruz. 11 bin metrekarelik bir alanımız var, bu alanı Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız önümüzdeki yıl, Mart ayında başlamak suretiyle 250 rezerv konut üretecek ve kavşak kollarında bulunan o yapıların dönüşümünü de hızlı bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bursa´da daha önce stadyumun bulunduğu alanın millet bahçesi yapılması noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah çok kısa zamanda bitirmek suretiyle Bursalı vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Bursalı vatandaşlarımıza daha fazla yeşil alan sunmak, millet bahçesi yapmak amacıyla bugün istişarelerde bulunduk. Yıldırım ilçesinde Gökdere mevkiinde 200 bin metrekarelik boş alanımız var, bu alanı da millet bahçesi yaparak içerisinde yürüyüş, bisiklet yollarının olduğu, millet kıraathanelerinin olduğu, çocuklar ve gençlerimizin 7/24 vakit geçirebileceği çok önemli bahçemizin inşaatına da 2020 yılında başlıyoruz. Nilüfer ilçemizde daha önce başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yönetmelik revizyonuyla birlikte yaşanan sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmak üzere yine yıl sonuna kadar Nilüfer´deki kentsel dönüşüm sorununu aşacak plan hazırlıklarını yapıp, Aralık ayında onaylamak ve vatandaşın önünü açmak istiyoruz. Bir millet bahçesi de Osmangazi´ye yakışır dedik. Soğanlı Mahallesi´nde 110 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesine çeviriyoruz. Bu bahçe ile Osmangazi çok daha farklı bir konuma gelecektir. Yine o mevkiide etaplar halinde yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün devamı niteliğinde 70 bin metrekarelik bir alanda kentsel dönüşümümüzün 7´nci etabına başlıyoruz. Bu 7´nci etap kapsamında Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, 500 rezerv konut üretecek ve oradaki hak sahibi vatandaşlarımızla hızlı, yerinde, gönüllü dönüşüm anlayışıyla bu projemizin bir etabını da tamamlayacağız. Bir taraftan Yıldırım ilçesi Mevlana mahallesi´nde kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. 500 rezerv konut yapmak suretiyle Mevlana Mahallesi´ndeki dönüşümü hızlandırmak istiyoruz, 2020 yılı içerisinde burada da 500 konutun yapımına başlanacak. Mollaarap mevkii olarak bildiğimiz, içinde 120 binanın, 320 hak sahibinin olduğu alan. Bu alana ilişkin incelemelerimiz devam ediyor. Yerleşim yapılabilir bir çalışma çerçevesinde, o bölgedeki vatandaşlarımızın can güvenliğini almak suretiyle, burayı Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız, Yıldırım Belediyemiz ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz proje çerçevesinde kentsel dönüşüm sürecini başlatmış olacağız."

Şehrin siluetini bozan yapılara ilişkin kararlı duruşlarını Bursa´da gösterdiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şehirde yıllardır vatandaşın problem olarak gördüğü metruk binaların da yıkımını kararlı bir şekilde yapacaklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çevreye yönelik birçok projeyi de bakanlık, banka ve yurtdışı kaynaklarla birlikte çözmek suretiyle 2023´e kadar kısım kısım hayata geçirmek istediklerini kaydeden Bakan Kurum, Bursa´nın tamamına hitap edebilmek için de ilçe belediye başkanlarıyla istişare halinde olduklarını ve talepleri aldıklarını kaydetti.



