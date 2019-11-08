Geleceğin üretim teknolojilerine Türk akademisyenlerden proje desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği ve yaklaşık 2 yıldır devam eden ‘Üretim İçin Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Projesi’nin kapanış programı BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türkiye Kalkınma Ajansı ve AB Erasmus + Programı destekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi, Huddersfield Üniversitesi ve Sofya Teknik Üniversitesi’nin işbirliğinde yürütülen ‘Üretim İçin Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik’ projesinin kapanış toplantısı Holiday Inn Otel’de yapıldı. Programa BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Âdem Doğangün, proje yürütücüsü Prof. Dr. Abdil Kuş, Proje Yönetim Merkezi koordinatörü Doç. Dr. Şehnaz Baltacı Göktalay, proje ortakları, akademisyenler, sanayi kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Abdil Kuş, sanal gerçeklik teknolojisinin çok sayıda kullanım alanı bulunduğuna işaret etti. Erasmus + programı destekleriyle yaklaşık 2 yıldır devam eden projenin Kasım ayı sonunda tamamlanacağını açıklayan Prof. Dr. Abdil Kuş, “Proje çerçevesinde teknik resim alanında en çok eksikliği hissedilen konuların daha iyi öğrenilmesi maksadıyla sanal ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları geliştirildi. Projeyi hazırlarken üç temel çıkış noktamız oldu. Bunların ilki yeni mezun olan ve halen çalışmakta olan personele özellikle dikkat ettik. İkincisi teknik konuların ve kavramların öğretilmesinin faydalı olacağını düşündük. Üçüncü çıkış noktamız; sanal ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanıcıya verdiği cisimlerdeki derinlik algısı ve görsel olarak etkileşim hissi sebebiyle teknik resim eğitiminde kullanımının etkili olacağını düşündük” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rıdvan Arslan ve Huddersfield Üniversitesi’nden Dr. Ertuğrul Ünver ve Sofya Teknik Üniversitesi’nden Vladislav İvanov ve Bizpark firma sorumluları da proje sürecinde yapılan çalışmalar ve elde edilen veriler hakkında katılımcılara bilgilendirmeler yaptılar.

BURSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

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