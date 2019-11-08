Nilüfer Belediyespor - VakıfBank: 0-3

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Dikmen, Katerina ( Buse Kayacan, Elif Uzun, Merve İkbal Albayrak)
VAKIFBANK: Maja, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Gabi, Zehra Güneş ( Gizem Örge Güner, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)
SETLER: 6-25, 16-25, 20-25
SÜRE: 17, 23, 26 (66 dakika)
Vestel Venus Sultanlar Ligi´nin 7´nci hafta mücadelesinde Vakıfbank, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda Nilüfer Belediyespor´a konuk oldu. Maçta baştan sona üstün bir görüntü çizen Vakıfbank, karşılaşmayı set vermeden kazandı. Özellikle ilk sette rakibini sadece 6 sayıda tutan Vakıfbank; 6-25, 16-25 ve 20-25´lik setlerle sonuca gitti.
BURSA
08 Kasım 2019 Cuma
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