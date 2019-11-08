Nilüfer Belediyespor - VakıfBank: 0-3

Bugün ne oldu?

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SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Dikmen, Katerina ( Buse Kayacan, Elif Uzun, Merve İkbal Albayrak)

VAKIFBANK: Maja, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Gabi, Zehra Güneş ( Gizem Örge Güner, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)

SETLER: 6-25, 16-25, 20-25

SÜRE: 17, 23, 26 (66 dakika)

Vestel Venus Sultanlar Ligi´nin 7´nci hafta mücadelesinde Vakıfbank, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu´nda Nilüfer Belediyespor´a konuk oldu. Maçta baştan sona üstün bir görüntü çizen Vakıfbank, karşılaşmayı set vermeden kazandı. Özellikle ilk sette rakibini sadece 6 sayıda tutan Vakıfbank; 6-25, 16-25 ve 20-25´lik setlerle sonuca gitti.



BURSA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

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