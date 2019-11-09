(Özel) Fabrika gibi çalışıyorlar Hem eğitim görüyorlar, hem de para kazanıyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ahşap zeka oyunları, hem çocuklar, hem de büyükler tarafından oynanabiliyor. Okul tarafından geliştirilen 3 ahşap oyuncağının patenti alındı. Ayrıca öğrenciler burada eğitim görmenin yanı sıra döner sermayeden de pay alarak ailelerine yük olmaktan kurtuluyor.

Karalar bölgesinde bulunan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından tasarlayıp ürettilen ahşap zeka oyunları, hem yurt içi, hem de dışına gönderiliyor. "Tematik lise" olarak hizmet veren eğitim kurumunda öğrenciler bir mobilya ustası gibi çalışıyor.

Fabrikadan farklı olmayan bu okulda öğrenciler tüm aşamada yer alıyor. Ayrıca eğitim öğretim gören öğrenciler döner sermaye işletmesinden para da kazanarak kendi harçlıklarını çıkarıyor. Bu okulda her ay binlerce parça ahşap malzemeden mangala ve benzeri zeka oyuncağı yapılıyor. Öğrencilerin ürünleri yurt içinde birçok firmaya satılırken, yurt dışına da gönderiliyor. Ahşap oyuncak alanında tasarımı tamamen bu okula ait olan 3 ahşap oyuncağın patenti alındı. Bu oyunları yetişkinlerde de oynayabiliyor. Kız öğrenciler de erkekler gibi atölyede kesim, boyama yapıyor. Öğrenciler hedefleri için bu okulla geldiklerini belirterek, burada eğitim gördükleri için mutlu oldukları söylediler.

Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alan şefi Ahmet Ayık, "Tematik lise bakanlığımızın Türkiye'de proje okullarından tek mobilya lisesi. İnegöl'e bu okulun kurulması artı bir değer katmış. Okulumuzda üç alan var, birincisi iç mekan ve mobilya teknolojisi dalı, ikincisi iç mekan ve ressamlık dalı, üçüncüsü ise iskelet ve döşeme. Okulumuzda üç alanda faaliyet gösteriyoruz. Ahşap oyuncak dalını geliştirmek için ve tasarlamak için bütün birimlerimizle çalışıyoruz. Türkiye'de yapılan ahşap oyuncak yarışmasına 8 adet oyuncakla katıldık. Bunları tamamen öğrencilerimiz tasarladı. Öğrencilerimiz önce kurguladı, sonra senaryosunu yazdı ve oynadı. Daha sonra biz de öğrencilerimize yardımcı olarak üretim aşamasını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra okulumuzun kendisine ait 2 adet patentli oyuncağı var. Birincisi akıllı küpler dediğimiz oyunumuz, diğeri ise manyetik futbol dediğimiz oyunumuz. Bunların patentini aldık. Bu ürünleri çok yakın zamanda piyasa sürmeyi düşünmekteyiz. Okulumuz 2018 2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi gibi ocak ayında döner sermaye çalışmalarına başladı. Biz önce ahşap oyuncakla başladık, binlerce ürün yapıyoruz. Şimdi ise Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün siparişleri yönünde döner sermaye kapsamında okullarımızın donanımlarını yapıyoruz" dedi.

BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:01

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.