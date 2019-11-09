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Bursa Beton yeni sistemini tanıttı Bursa Beton, bayilerine online hizmet verecek

İHA

Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve beton sektöründe yaptığı yeniliklerle öncü olan Bursa Beton, bayilerine artık dijital platform üzerinden de hizmet verecek.
Bayi toplantısı Bursa Beton merkez binasında gerçekleştirildi. Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay ve Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli’nin yer aldığı toplantıya 45’i aşkın bayii katıldı. İkili görüşmeler ile sektörün sorunlarına çözümler aranırken, Bursa Beton’un geliştirdiği Bursa Beton Bayi Portalı’nın tanıtımı yapıldı. Yeni geliştirdiği akıllı sistem ile bayilerine büyük kolaylık sağlayacak Bursa Beton’un Bayi Portalı üyelerinden tam not aldı.
Her geçen gün daha da hızlanan ve hayatımıza dahil olan teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Bursa Beton, yeniliklere ve farkını ortaya koymaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden ve beton sektöründe yaptığı yeniliklerle öncü olan Bursa Beton, bayilerine artık dijital platform üzerinden de hizmet verecek. Bursa Beton bünyesinde tasarlanan ve yazılımı Bursa Beton tarafından yapılan Bursa Beton Bayi Portalı ile Bursa Beton bayileri online olarak sipariş verebilecek ve geçmiş dokümanlarına istediği an ulaşabilecek.
Toplantıda ayrıca inşaat sektörünün sorunları, piyasalarda ki son durum ve beton sektörünün geleceği konuşuldu. Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay ve Bursa Çimento Genel Müdürü toplantı öncesinde üyeler ile bir araya gelerek gerçekleştirdikleri ikili görüşmeler ile bayilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Sektörün durum değerlendirmesini Pazarlama ve Satış Müdürü Osman Düşmez yaptı. Bilgi İşlem Şefleri Taner Dübek ve Eren Ergindemir dijital dönüşüm projeleri, bayi portalı, online sipariş süreci ve online ödeme sistemi ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.
Detaylı bir şekilde Bursa Beton elektronik ortamı üzerinden bayi bilgilerini takibi ve ön sipariş düzenlemesi konusunda detaylı bilgilerin verildiği toplantıda yeni sisteme dair açıklamalarda bulunan Bursa Beton Genel Müdürü Barbaros Onulay, şunları söyledi:
"Bursa Beton olarak, dijital dönüşüm çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Dijital dönüşüm, son yıllarda sıklıkla üzerinde durduğumuz ve en çok altını çizdiğimiz konulardan bir tanesidir. Teknoloji hızla gelişirken her sektörün ekseni, teknolojiye ve dijitalleşmeye yöneliyor. Biz de dijital dönüşümün sürdürülebilir büyümemiz için bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda iş süreçlerimizi değerlendirirken bayi kanalımızla, sade, kolay kullanılan ve bayilerimizden gelen ihtiyaçlara cevap veren bir iç iletişim portalına ihtiyaç duyduğumuzu saptadık. Operasyonlarımızı daha hızlı, etkin ve şeffaf bir biçimde, yürütebilmemize olanak sağlayan Bayi portalımız ile sizlerin her an bilgi ve dökümasyona ulaşabileceği dijital bir platform oluşturduk."
Ön sipariş ve sanal post uygulaması hakkında bayilere uygulamalı olarak bilgi veren Bursa Beton Bilgi İşlem Şefi Eren Ergindemir, "Bursa Beton ’un 15 tesisinin olduğu Marmara bölgesindeki bayilerimiz hizmetten faydalanacak. Bayi ve müşterilerimiz online platformda, siparişlerini ve sevkiyatlarını yönetebilecek. Bursa Beton Bayi ve Müşteri Portalı bilgiye anlık ulaşma imkanı tanıyacak" diye konuştu.
Pazarlama operasyon biriminden en çok talep edilen bilgiler analiz edilerek hızlı ve kalıcı çözümler sunmak adına portalı oluşturduklarını ifade eden Dübek, "Bayilerimiz artık bizlere doğrudan ihtiyaç kalmadan sipariş süreçleri ile ilgili her an bilgi ve dökümasyona ulaşabilecekler. Aynı zamanda Bayilerimiz özel bir panel ile yeni uygulamamız online ödeme sistemini de kullanabilecekler. Yakın zamanda Bursa Beton web sitesini güncelleyerek yenilediklerini yazılımlarını ise Bursa Beton bünyesinde geliştirerek bu günlere geldik" dedi.

BURSA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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