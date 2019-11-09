Psikodiyet ile sağlıklı hayat

Uzman Klinik Psikolog Begüm Derici Ülker ve Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, diyetin kolay ve kalıcı yolu olan psikodiyet hakkında bilgi verdi.

Beslenme insanın en temel ihtiyaçlarından birisidir. Gıdaların sağlıklı alternatiflerini seçmek yerine alışılmış ve lezzet algısıylana yönelik olarak hazırlanmış olanlarının tercih edildiğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, "Bu tercihlerin hayat tarzı haline gelmesi, içinden çıkılmaz bir lezzet bağımlılığı, azalan yaşam kalitesi ve birbirini takip eden, obezite, diyabet gibi kronik hastalıklara sebep olur. Aynı zamanda sağlıklı hayat tarzını benimsemek yolunda verdiğimiz çabayı hiçe sayar. Hatta hedeflediğimiz ideal ağırlığa ulaşmamıza engel olur. İşte bu noktada doğru, yeterli ve dengeli bir diyet sürecinde miktar ve porsiyon kontrolü sağlarken, besin seçimini etkileyen psikolojik problemlerin çözümlenmesi süreci hem kolaylaştırıcı kılar hem de kalıcı etki oluşturur” diye konuştu.

Diyet sürecinin psikolojik açıdan desteklenerek, kişilerin başarılı sonuçlara ve kalıcı davranış değişiklerine ulaşmalarını sağlayacaklarını ifade eden Güngör ve Ülker, "Zihnimizde 'bir kereden bir şey olmaz', 'şimdi yersem bir sonraki öğünde telafi ederim', 'diyetimi yine bozdum, ben diyet yapamayacağım', 'kilolarımdan çok sıkıldım, artık kurtulmak istiyorum' ve 'obezite, diyabet gibi birçok kronik hastalığım var. Bunlardan kurtulmak için beslenme ve yaşam tarzımı değiştirmeliyim. Ancak bunu yapacak güce sahip değilim' cümlelerinin sonucu olarak gelişen ve hayatı zorlaştıran düşünce kalıplarına psikolog ve diyetisyen işbirliği ile çözüm üretiyoruz. Bu programı psikolojik destek ile yeme davranışını değiştirmeyi hedefleyen sağlıklı, yeme bozukluğu ya da kronik hastalığı olan, kilo vermekte ve diyet yapmakta zorlanan bireylere kolaylıkla uyguluyoruz” dedi.

Psikodiyetin şuurlu ve farkında yeme davranışı geliştirerek faydalı olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Begüm Derici Ülker ise, "Ayrıca diyet sürecini kabullenmeyi sağlayarak, hayat boyu kendi kendinin diyetisyeni ve psikoloğu olabilmeyi deneyimleyerek, hayat boyu fiziksel ve ruhsal sağlığa katkıda bulunur. Yanlış beslenme davranışlarına kalıcı çözümler üreten, psikolog ve diyetisyen ile paralel görüşmeler eşliğinde hasta takipleri gerçekleştirilen 'psikodiyet' programında, diyetisyen ile klinik bulgular, kan parametreleri, antropometrik ölçümler ve vücut analizi sonucunda sağlıklı ağırlığa ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ulaşmayı hedefleyen kişiye, özgü beslenme programı uygulanır. Psikolog ile psikolojik testler ve bilişsel davranışçı terapi ekolüne dayanan klinik görüşmeler içerisinde önce var olan düşünce ve davranış sistemleri, var ise yeme bozuklukları tespit edilerek hedef düşünce ve davranışlar doğrultusunda dönüşüm odaklanır. Burada öncelikli olan farkındalık ve gelişim sayesinde kalıcı sonuçlar oluşturmaktır" şeklinde konuştu.

BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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