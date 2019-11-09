Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda

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U20 Milli Takımı’nın 15 Kasım tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

Açıklanan kadroda Bursaspor’dan başarılı savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de Park Inn Otel Kavacık’ta toplanacak. Türkiye, Fransa ile 15 Kasım Cuma günü TSİ 17.00’de Paris’teki Georges Lefevre Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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