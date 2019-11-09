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Aktaş: “2020 tam bir yatırım yılı olacak” Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 ...

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa için müjdelediği yatırımları değerlendirerek, 2020 yılının Bursa için tam bir yatırım yılı olacağını söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 31 Mart öncesi seçim vaatleri arasında yer alan tarihî çarşı ve hanlar bölgesinin çevresinin açılması ve şehre nefes aldıracak büyük yeşil alan düzenlemeleriyle ilgili müjdeler Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Bursa ziyareti çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan ve Vali Yakup Canbolat, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan hazırladıkları projeleri ve bakanlıktan taleplerini dinleyen Bakan Kurum, tarihi çarşı ve hanlar bölgesinin çevresinin açılması başta olmak üzere birçok projeye destek vereceklerini açıklamıştı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Bursa ziyaretini hem de Ankara’nın Bursa’ya bakış açısını değerlendirdi. Bursa’nın bugüne kadar güzel hizmetler aldığını ancak eksik, aksak olan bazı konularla ilgili desteklere ihtiyaçları olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “İki hafta önce Spor Bakanımızı misafir ettik. Önümüzdeki hafta inşallah protokollerimizi yapıyoruz. Spor Bakanlığıyla ilgili Osmangazi ilçemizden Büyükorhan’a, Harmancık’a varana kadar ciddi yatırımlar alacağımız müjdeler olacak” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ziyaretinin de Bursa için oldukça verimli geçtiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Başta tarihi hanlar bölgesinin korunması, akabinde kentsel dönüşümler ve millet bahçeleriyle Bursa’nın donatılması için önemli çalışmaların sözünü aldık. Gerçekten kaliteli yeşil alanlarla Bursa’yı daha yeşil kılacağımızı söylemiştik. TOKİ marifetiyle yapılacak. Projelendirdiklerimiz var, projelendireceklerimiz var. İnşallah yakın zaman içerisinde Ulaştırma Bakanımızı da misafir edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bakanlarımız, milletvekillerimiz özellikle Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizle beraber Bursa’mızın hak ettiği seviyeye gelebilmesi adına büyük bir gayret ve heyecan içindeyiz. Heyecanımızı Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza anlatıyoruz. İnşallah bu çalışmalar neticesinde Bursa bu hizmetleri bir bir alacak. Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu
2020 yatırım yılı
Bu yılın yerel seçimlerin yapıldığı yıl olduğunu, İstanbul seçimleriyle bu sürecin 3 ay daha uzadığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Artık projelendirmeler, istişareler bitti. 2020, tam bir yatırım yılı olacak. Bu hamlelerin bir bir hayata geçeceği, Bursalılarla buluşacağı, Bursa insanının hayatını kolaylaştıracağı ve Bursa’nın daha yaşanılabilir bir şehir olması adına da başta ulaşım olmak üzere bu projelerin bir bir hayata geçtiği bir yıl olacak inşallah 2020” dedi.

BURSA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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