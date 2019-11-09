Bursaspor, Bolu'da galibiyet peşinde

- Ligdeki zirve yarışında var olmak isteyen Bursaspor, Bolu deplasmanında galibiyet arayacak. Milli maç arasına üç puanla girme hedefindeki yeşil beyazlılar bu maçı kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor.

TFF 1´inci Lig´in 11´inci haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı´nda oynanacak olan mücadele saat 16.30´da başlayacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesinden üst klasman hakemi Burak Şeker yönetecek. Şeker´in yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak. İki ekip de son haftalarda yenilgi yüzü görmezken; Bursaspor haftaya 16 puanla 7´nci, Boluspor ise 9 puanla 14´üncü sırada giriyor.

53´ÜNCÜ RANDEVU

İki ekip yarınki mücadele ile birlikte 53´üncü kez karşı karşıya gelecek. Bursaspor´un rakibine galibiyetlerde 19´a 14 üstünlüğü bulunurken, 19 randevuda ise taraflar puanları paylaştı. Aralarındaki son 5 maçın 4´ünü Bursaspor kazanırken, Bolu temsilcisi ise bir galibiyet aldı. Bolu´da oynanan 25 maçta ise ev sahibinin bariz üstünlüğü var. Boluspor 12 maçı kazanırken, Bursaspor sadece 4 kez kazandı ve diğer 9 maçtan ise beraberlik çıktı.

BOLU´DA EV SAHİBİ ÜSTÜN

Bursaspor bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçtan 6 puan çıkardı. Bu süreçte 2 galibiyet alan yeşil beyazlılar, 3 randevuda ise rakiplerine mağlup oldu. Boluspor ise evindeki 5 maçta 7 puan toplarken; 2´şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra bir beraberlik aldı. Bolu´da iki takım arasında oynanan son 8 maçta ev sahibi ekip 6 galibiyet alırken, diğer maçlardan birer beraberlik ve Bursaspor galibiyeti çıktı. Son olarak 2015-16 sezonunda Bolu´da oynanan Ziraat Türkiye Kupası´ndaki maçı Bursaspor 1-0 kazanmıştı.

KART CEZALILARI VAR

Mücadele öncesinde iki takımda da kart cezalıları bulunuyor. Boluspor´da geçtiğimiz hafta kırmızı kart gören Umut Gündoğan ile sarı kart cezalısı Cumali Bişi bu maçta görev alamayacak. Bursaspor´da ise sarı kart cezalısı Özer Hurmacı, Bolu´da forma giyemeyecek. Bursa temsilcisinde ayrıca Iasmin Latovlevici ve Aykut Akgün de kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Boluspor maçında kart görmeleri halinde içeride Keçiörengücü ile oynanacak maçta görev alamayacak.

GOLLER PAYLAŞILIYOR

İki takım da bu zorlu mücadele öncesinde önemli gol ayaklarına sahip. Boluspor, çıktığı 10 maçta 10 gol atarken, bu gollerin yarısı ise Rydell Poepon´dan geldi. Diğer 5 gol ise 5 oyuncu arasında paylaşıldı. Bursaspor´da da benzer bir durum görünüyor. Yeşil beyazlılar ligde 15 kez rakip fileleri havalandırırken, bu goller 10 farklı oyuncudan geldi. Kubilay Kanatsızkuş 3 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.



BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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