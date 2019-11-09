4 yaşındaki Deniz, tineri su zannedip içti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 yaşındaki Deniz T., evlerinin çatı katında oynadığı sırada su zannettiği tineri içti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre, MustafaMelike T. çiftinin oğulları Deniz, Kemalpaşa Mahallesi Kartal Sokak'taki evlerinin çatı katında oynamaya başladı. Küçük çocuk susayınca da bidondaki tineri, su zannedip içti. Kısa süre sonra fenalaşan çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Çocuğun kontrol amaçlı yoğun bakım servisinde tedaviye alındığı öğrenildi.



BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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