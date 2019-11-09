Öğrencilerin düzenlediği mevlid programına Bursa halkından büyük ilgi

Mevlidi Nebi Programı, Merinos AKKM Osmangazi salonunda yapıldı. Programa ilgi gösteren Bursalılar salonda yer bulmakta zorlandı. Dört katın da dolduğu salonda yer bulamayan vatandaşlar ara merdivenlerden programı takip etti.

Peygamber Efendimizin dünyayı teşrifleri dolayısıyla düzenlenen programa binlerce vatandaşın yanı sıra siyasiler, STK temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Yunus Emre Altuntaş şunları söyledi:

“Anadolu coğrafyasının her bir karışı Peygamber sevgisinin nişaneleriyle doludur. Tuğrul Beyden Sultan Alparslan’a, Osman Gazi’den Fatih Sultan Mehmet’e; Yavuz Sultan Selim’den Sultan Abdulhamid’e kadar bütün tarihimiz onun kutlu sancağını, yani ilâyı kelimetullahı yüceltmek üzerine kurulmuştur. Çanakkale’de, Filistin’de, Galiçya’da, Kafkaslar'da, Yemen’de, İstiklal Harbinde canları bahasına çarpışan erlerimize peygamberimizin ismine hürmeten ‘Mehmetçik’; ordumuza da ‘peygamber ocağı’ denilmesinin sebebi de bundandır. Kısacası Muhammed aleyhisselam, Allah’ın bizlere merhametinin bir nişanesi olarak gönderilmiştir. Allah’ın ayetlerini yaşayarak öğretmek, yüce yaratıcımızın emirlerini vaaz ve tebliğ etmek Allah’ın bizlere duyduğu merhametini kalplere nakşetmek üzere gönderilmiştir. İmam Hatip Okulları ülkemizde Kur'an ve sünnetin anlaşılması, hayata geçirilmesi ve bir şuur halinde kalplere yerleşmesi için vardır. Her bir İmam Hatip öğrencisi Kur'anı kerimi okumak ve anlamak, Peygamber Efendimizin sünnetini hayatına tatbik etmek için gayret gösterir”.

İzleyenlerin duygulu anlar yaşadığı program yapılan dua ile tamamlandı.

BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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