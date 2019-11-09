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Ponzi Arzu'dan 20 milyonluk vurgun

İHA

Bursa'da 'ponzi' yöntemiyle 78 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil'in, bilirkişi raporuna göre 20 milyon liraya yakın vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Ponzi Arzu'dan 20 milyonluk vurgun

Bursa'da 'ponzi' yöntemiyle 78 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil'in, bilirkişi raporuna göre 20 milyon liraya yakın vurgun yaptığı ortaya çıktı.
Bursa’da "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 78 kişiyi 20 milyon liraya yakın dolandırıldığı iddia edilen Arzu Mertgil ile ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ev hapsi şartıyla tahliye edilen Arzu Mertgil (38) ile 8 tutuksuz sanığın yargılanması devam ediyor.

Yüzde 10 kâr vaadi
Bin 170 yıla kadar hapis cezası talep edilen 'Ponzi' lakaplı Arzu Mertgil'in davasında her geçen gün mağdur sayısı artıyor. Rapora göre Ponzi Arzu'nun bire bir görüşmeler yaparak sisteme giren paraya aylık yüzde 10 kâr vaat ettiği bilirkişi raporunda yer aldı. Raporda, Mertgil'in birebir görüşmelerde sistemin avantajını anlattığı, sistemde Bursa'daki tanınan şirketlerin yer aldığı ve paranın bunlar tarafından değerlendirildiği ifade edildi. Mağdurların bu duruma inandığına yer verilen rapora göre, "Her müştekinin T.C. kimlik numarasını alıp kredi puanını sorgulattığı, yönlendirdiği bankalardan kredi çektirdiği, çekilen paraları da elden aldığı belirlenmiştir. Nakit para yanında mağdurların gayrimenkul tapuları üzerine ipotek karşılığı kredi çektirdiği, güven telkin etmek için sisteme yüksek miktarda para veren mağdurlara İzmir ve Yalova gibi yerlerdeki bazı gayrimenkullerin tapusunu devrettiği, ancak söz konusu gayrimenkullerin değerinin mağdura söylenenin çok altında olduğu görülmüştür" denildi.

3 bin ile 1 milyon 600 bin lira arasında mağdurlardan para alınmış
Özellikle 2016 yılının Haziran ayından itibaren sisteme katılanlara para ödenmemeye başladığının vurgulandığı raporda, bu süreçten sonra mağdurları oyalamak için 'Darbe girişiminden sonra sistemde bulunan iş adamlarının FETÖ'cü oldukları iddiasıyla gözaltına alındıkları, hesaplarına bloke konulduğu, ancak bu kişilerin masum oldukları ortaya çıkınca ödemelerin tekrar düzene gireceği belirtilerek, bir süre daha mağdurları oyaladığı anlaşılmıştır' açıklaması yapıldı. Bazı mağdurlar farklı bankalardan kredi çekerken, mağdurlardan 3 bin ila 1 milyon 600 bin lira arasında değişen miktarlarda para alındığı ortaya çıktı.
Raporda, mağdurlardan bazılarına çeşitli firmalardan 173 bin ila ile 110 bin lira arasında maaş aldıklarına dair bordrolar verildiği ve bu sayede onlara bankalardan yüksek miktarlarda krediler çektirildiği bilgisi de yer aldı. Sanığın 'Ponzi' sistemiyle mağdurları toplam 19 milyon 402 bin 356 lira dolandırdığı, raporun sonuç kısmında yer aldı.

BURSA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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