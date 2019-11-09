Çocuklar sporla buluştu

Bursa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Spor Etkinliği Özlüce’de başladı.

Sporu daha geniş kitlelere yaymak, 7’den 70’e toplumun tüm kesimleri sporlarını buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sporu vatandaşların ayağına görünen yeni bir etkinliğe daha imza attı. Mahalle Spor Etkinlikleri kapsamında bütün Bursa’yı dolaşacak olan Çocuk Spor Etkinliği, Özlüce’deki BKM önünde alanda başladı. Alana kurulan çocuk oyun parkuru ve mini golf platformları çocuklardan büyük ilgi gördü. Spor hocalarının yardımıyla golf oynamayı öğrenen minikler, topu platformdaki deliğe geçirebilmek için uzun süre mücadele etti. Çocuk oyun parkındaki engelleri bazen kendileri bazen de annelerinin destekleriyle aşan minikler, gönüllerince bir hafta sonu geçirdi. Cumartesi ve pazar günleri yapılacak Çocuk Spor Etkinliği, mahalle mahalle gezerek bütün çocuklarına ulaştırılacak.

BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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