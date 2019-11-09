İznik´te kaçak kazıya 6 gözaltı

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BURSA'nın İznik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

İznik ilçesi Çakırca köyünde H.U.'ya ait evin bahçesinde kazı yapıldığı ihbarını alan İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 09.00 sıralarında adrese operasyon düzenledi. Baskında H.U., Ş.U., Y.Z., E.G., Ö.M. ve K.B., 5 metre derinliğindeki çukurda izinsiz kazı yaparken yakalandı. Define aradıkları iddia edilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma ve İznik Müze Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin su kuyusu açmak için alanda kazı yaptıklarını söyledikleri belirtildi.



BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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