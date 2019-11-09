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Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram kol böreği

İHA

Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram kol böreği

Bursa’da bir börekçi sınırda görev yapan askerler için 250 kilogram kol böreği yaptı. Börek yapımında asker anneleri de yardım etti. Börekler dualarla sınırdaki Mehmetçiğe yollandı.
Bursa’da bir börekçi asker anneleriyle hazırladığı 50 tepsi kol böreğini sınırda görev yapan askerlere gönderecek. Osmangazi Belediyesi’nin de katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra asker aileleri katıldı. Protokolün de sembolik olarak hazırladığı kol börekleri fırında pişirildikten sonra Şanlıurfa Akçakale’ye gönderilmek üzere midibüse yüklendi. Asker anneleri ve protokol üyeleri asker selamı göndermeyi de ihmal etmedi.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Akçakale’ye gönderilmek üzere asker anneleriyle hazırlanan 50 tepsi böreğin organizasyonunu yaptık. Türkiye olarak önemli bir sürecin içindeyiz. Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle dünyada kurulmak istenilen bir oyunu bozuyoruz. Bu anlamda dualarımız, desteklerimizi askerlerimize yolluyoruz” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “40 yıldır Türkiye’yi hedef alan terör örgütü vasıtasıyla bunu başaramayan emperyalist zihniyete karşı, Türk milleti ve ordumuz gereken cevabı verdi, veriyor. Ordumuzun arkasında millet olduğu sürece kimse kötü emellerini ulaşamayacaktır. Biz bugün börek yaptık ama aslında bunun altındaki düşünce, biz toplum olarak askerimizin yanında olduğumuzu göstermektir” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, ülkenin doğusunda birlik ve beraberliğin sürmesi için askerlerin görev yaptığını belirterek, “Buradan gidecek olan malzemelerin en kısa zamanda yerine ulaşmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.
Börek ustası Hasan Acar, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiklerini ifade ederek, “Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımız, asker annelerimizle çok güzel bir çalışma yaptık. Yola çıkacağız ve askerlerimize böreğimizi dağıtacağız. Her zaman yanlarındayız. Ben 34 günlük böreğimin tamamını oraya gönderiyorum. 250 kilogram börek için 2 gündür hazırlık yaptık. Karınca kararınca Bursa’mızın böreğini askerlerimize ikram edeceğiz” şeklinde konuştu.
Börekler dualarla araca yüklenirken, protokol mensupları ve asker anneleri de asker selamı verdi.

BURSA

09 Kasım 2019 Cumartesi

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