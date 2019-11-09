Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 84-79

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Serhat Büker

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 11, Allerik Freeman 19, Christopher Jones Jr. 12, Perry Jones 16, Evren Büker, Ender Arslan 15, Can Maxim Mutaf 7, Mykal Riley 2, İzzet Türkyılmaz 2

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE: Osiris Eldridge 2, Andrew Delano Andrews 17, Kenneth Hayes 18, Mert Celep 12, Robert Upshaw 19, Jeremy Saffold 11, Mükremin Deniz Kılıçlı

1.PERİYOT: 26-13

DEVRE: 35-26

3.PERİYOT: 57-49

5 FAUL: 38.53 Gabriel Olaseni (Frutti Extra Bursaspor)ING Basketbol Süper Ligi´nde Frutti Extra Bursaspor, sahasında zorlandığı mücadelede Arel Üniversitesi Büyükçekmece´yi 84-79 yenerek dördüncü galibiyetini aldı.

ING Basketbol Süper Ligi´nde Frutti Extra Bursaspor, 7´nci hafta mücadelesinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol´u ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadeleye taraftarının da desteğiyle etkili başlayan Bursa temsilcisi, 5´inci dakika içerisinde farkı çift hanelere taşıdı (17-6). İlk çeyrekte pota altını Gabriel Olaseni ile verimli kullanan Frutti Extra Bursaspor, rakibini de top kayıplarına zorladı ve bu bölümü 26-13 önde kapadı.

İkinci çeyreğin başlarında konuk ekip hücumda daha toparlanmış bir görüntü çizerken, 15´inci dakika içerisinde Kenneth Hayes´ın turnikesi sonrası farkı 4´e indirdi (28-24). Akabinde Perry Jones´ın sayılarıyla nefes alan Bursa temsilcisi, savunmasını sertleştirmesiyle rakibine kolay atış şansı sunmadı ve devreye 35-26 üstün girdi.

Dönüşte iki takım da skorer bir görüntü çizdi. İlk yarıya kıyasla hücumda daha etkin olan konuk ekip; üst üste bulduğu basketlerle skoru 37-34´e getirerek oyuna ortak oldu. Bu basketlere Ender Arslan´ın kritik süreçte attığı üst üste iki dış atış isabetiyle cevap veren Bursa ekibi, yeniden aradaki farkı açarak final çeyreğine 57-49´luk skor avantajıyla girdi.

Son çeyrek nefes keserken Arel Üniversitesi Büyükçekmece, aradaki farkı eritti ve 35´inci dakika içerisinde Robert Upshaw´ın turnike basketiyle skoru eşitledi (68-68). Bu andan itibaren başa baş bir mücadele ortaya koyulurken, üç sayı çizgisinden üst üste isabetler bulan Bursa temsilcisi, bir ara 4 sayı geriye düşmesine karşın Allerik Freeman ve Ender Arslan´ın üçlükleriyle bitime bir buçuk dakika kala skoru 78-74´e çekti. Chris Jones´un üst üste sayıları Frutti Extra Bursaspor´u iyice rahatlatırken, Bursa temsilcisi parkeden 84-79'luk skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Frutti Extra Bursaspor ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederken, Arel Üniversitesi Büyükçekmece ise altıncı yenilgisini aldı.



BURSA 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:09

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