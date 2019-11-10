Kardeşini tankere atan abi iddiaları reddetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kardeşini tankere atan abi iddiaları reddetti

İHA

Bursa'da kardeşi Yunus Emre A.'yı (9) darp ettikten sonra ilaçlama tankına atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen ağabeyi Ö.F.A. (17) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Bursa Çocuk Ağır Mahkemesi'nde açılan davaya başlandı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Ö.F.A., "Olay günü kardeşimin cesedi ilaçlama tankerinde bulunduktan sonra görevli astsubay, 'senin kapakta parmak izin çıktı. Suçu üstlenmez isen annen ve babanı alırız' deyince, kendi ayarladığı ifadeyi kabul ettim. Olayla ilgim yoktur. Ben bundan dolayı iki ızdırabı birlikte yaşıyorum. Kardeşimin...

Kardeşini tankere atan abi iddiaları reddetti

Bursa'da kardeşi Yunus Emre A.'yı (9) darp ettikten sonra ilaçlama tankına atarak ölümüne neden olduğu iddia edilen ağabeyi Ö.F.A. (17) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Bursa Çocuk Ağır Mahkemesi’nde açılan davaya başlandı. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Ö.F.A., “Olay günü kardeşimin cesedi ilaçlama tankerinde bulunduktan sonra görevli astsubay, 'senin kapakta parmak izin çıktı. Suçu üstlenmez isen annen ve babanı alırız' deyince, kendi ayarladığı ifadeyi kabul ettim. Olayla ilgim yoktur. Ben bundan dolayı iki ızdırabı birlikte yaşıyorum. Kardeşimin cenazesini göremedim” dedi.
Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahalallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan A. ailesi iş bitimi 9 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp yakınlarına misafirliğe gitti. Aile eve döndüğünde Yunus Emre A.'yı bulamadı. Mahalle ve ikametin çevresinde yapılan aramalarda da Yunus Emre bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde Yunus Emre'nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ve sürdüğü bisikleti evine bıraktıktan sonra görülmediğini tespit etti. Olayın arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine alarma geçildi. Yunus Emre'yi bulmak için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve mahalleli arama çalışması başlattı.
Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca aranırken bir netice elde edilemedi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatan jandarma ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kısa sürüde köy halkından çok sayıda kişinin bilgisini aldı. Elde edilen bilgi ve bulgular neticesinde aile bireyleri ayrı ayrı sorguya alındı. Yunus Emre'nin ağabeyi 17 yaşındaki Ö.F.A.'nın verdiği çelişkili ifadelerden şüphelenen jandarma ağabeyi gözaltına aldı. Ö.F.A. Cumhuriyet Savcısı huzurunda alınan ifadesinde kardeşini öldürerek ilaçlama deposuna attığını itiraf etti. Bunun ardından evin bahçesinde yapılan aramada küçük çocuğun cansız bedeni evinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulundu. Ağabey Ö.F.A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın dosyası sanık Ö.F.A.’nın yaşı küçük olması sebebiyle görevsizlik kararıyla yeni kurulan Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde gönderildi. Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ö.F.A., annesi Yasemin A. (36), babası Hüseyin A. (41), sanık avukatları Beytullah Çakır ve Esma Aydın ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Gizem Yılmaz katıldı. İlk defa hakim önüne çıkan Ö.F.A. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, jandarma ve savcılıkta verdiği ayrıntılı ifadedeki suçlamaları kabul etmedi. Ö.F.A., şunları anlattı:
“Olay günü tarlada işlerle ilgilendim. Gece eve geldiğimde annem kardeşimi sordu. Ben de en son öğlen gördüğümü söyledim. Bir süre kardeşimi aradık ancak bulamadık. Gece saat 24.00 sıralarında kardeşim tankerin içinde bulundu. Jandarma komutanı beni evin yakınında bulunan petrol istasyonuna çağırdı. Annem hastaneye kaldırılmıştı, babamı da jandarma arabasına koymuşlardı. Ben de tek başıma petrol istasyonuna gittim. İsmini Yüksel bildiğim jandarma komutanı suçu benim işlediğimi iddia ederek baskı yaptı. Bana 'tankerin üzerinde parmak izin var, bu olayı sen yaptın' diye söylemişti. Kabul etmediğim takdirde 'anneni ve babanı alırız' diye söylemişti. Ben de olayı kendi ayarladığı ifade gibi kabul etmek zorunda kaldım. Savcının yanında ifadem alınırken komutan da yanımızda idi. Baro avukatı da sadece pişman olduğumu söylememi istedi. Benim olayla ilgim yoktur. Ben bundan dolayı iki ızdırabı birlikte yaşıyorum. Kardeşimin cenazesini göremedim. Tahliyemi istiyorum.”
Mahkeme hakimince, kardeşinin tanker içinde bulunmasıyla ilgili soru üzerine Ö.F.A., “Tanker bahçelere ilaç atmak için kullanılır. Kardeşim daha önce tankere girip hiç yüzmemişti. Kardeşim o gün neden yüzmek istediğini hiç bilmiyorum. Tanker babama ait. Kardeşimi kimin bulduğunu bilmiyorum. Çünkü biz kardeşimi arıyorduk. Kardeşimin tanker içinde neden çıplak bulunduğunu bilmiyorum” şeklinde cevap verdiği öğrenildi.
Daha sonra söz alan avukatı Beytullah Çakır, “Müvekkilimiz savunmasında geçen Yüksel isimli komutan daha önce Mudanya 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2018/855 esas dosyada yargılanan A.Y., yönlendirdiğine dair delilleri dosyaya ibraz ettik. 'Petrol istasyonundaki yazıhanede parmak izin çıktı, annen ile babanı alırsak tutuklanırlar' diyerek suçu işlemiş gibi göstermiştir. Otopsi raporunda, ölü muayene tutanağında herhangi bir darp, cebir izi yoktur. Tankerin içine oturtması mümkün değildir. Olayın kurgu olması kuvvetle muhtemeldir. Adli kontrol veya tahliyesini istiyoruz” dedi.
Anne Yasemin A., oğlu Ö.F.A.’nın kardeşi Yunus Emre’yi çok sevdiğini böyle bir şey yapmasının mümkün olmadığını söyledi. Baba Hüseyin A, ise “Yunus Emre kaybolduğunu öğrenince hep birlikte aradık. Oğlum Yunus Emre yüzmeyi çok seviyordu. İki oğlum arasında husumet yoktur. Jandarma ilk önce oğlumdan bilgi almıştır. Oğlum, jandarma komutanının parmak izin çıktığını iddia ederek, suçu kabul etmediğin takdirde annen ile babanı alırız şeklinde söylediğini bildirmişti. Oğlum Yunus Emre’nin tankerin içine girip, kapağını kapatması mümkün değildir. Eğer çocuklarım kavga etmiş olsaydılar, komşularım duyabilirdi. Olay nedeniyle şikayetçi değilim” şeklinde ifade verdi.
Tanıkların dinlenmesinden sonra kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Ö.F.A.’nın tutukluluk halinin devamına, ölen Yunus Emre’den otopsi sırasında DNA analizi yapılmak üzere elde edilen materyal ile sanık Ö.F.A.’dan alınacak örneklerle inceleme yaptırılmasına, Gürsu Jandarma Karakolu’nda görevli Yüksel isimli komutanın dinlenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

BURSA

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Ticaret Borsası eğitim yardımlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası eğitim yardımlarına devam ...
Ulu öder Atatürk, Bursa'da anıldı
YEREL HABERLER Ulu öder Atatürk, Bursa'da anıldı
Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı koreografi
YEREL HABERLER Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 320 öğrenciden anlamlı ...
2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı Tarihin üstüne sprey boyayla yazılar yazdılar
YEREL HABERLER 2200 yıllık kral mezarının hali içler acısı Tarihin ...
Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde Bursa’da anıldı
YEREL HABERLER Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde Bursa’da anıldı
(Özel) 106 yaşındaki Şükriye nine Atatürk'ü anlattı Şükriye Bayram: "Öldüğünde herkes ağladı, mevlid okuduk, dua ettik"
YEREL HABERLER (Özel) 106 yaşındaki Şükriye nine Atatürk'ü ...
49 bin euroya aldığı sıfır araç boyalı çıkan tüketicinin hukuk zaferi
YEREL HABERLER 49 bin euroya aldığı sıfır araç boyalı çıkan ...
Servis aracında unutulup, kaybolan çocuğu polis buldu
YEREL HABERLER Servis aracında unutulup, kaybolan çocuğu polis buldu
Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi Büyükçekmece: 84-79
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Arel Üniversitesi ...
Başkan kahraman şoförü ödüllendirdi
YEREL HABERLER Başkan kahraman şoförü ödüllendirdi
Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram kol böreği
YEREL HABERLER Bursalı börekçiden sınırdaki askerlere 250 kilogram ...
İznik´te kaçak kazıya 6 gözaltı
YEREL HABERLER İznik´te kaçak kazıya 6 gözaltı
2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor
YEREL HABERLER 2 bin 400 yıllık mezar odası, fabrikada korunuyor
Kaçak kazıya suç üstü
YEREL HABERLER Kaçak kazıya suç üstü
Bursalı şehit annelerinden sınırdaki askerlere duygulandıran hediye
YEREL HABERLER Bursalı şehit annelerinden sınırdaki askerlere ...
Çocuklar sporla buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar sporla buluştu
Ponzi Arzu'dan 20 milyonluk vurgun
YEREL HABERLER Ponzi Arzu'dan 20 milyonluk vurgun
Bursa Yusufelililer Derneği'nden şehit kütüphanesine kitap bağışı
YEREL HABERLER Bursa Yusufelililer Derneği'nden şehit kütüphanesine ...
Öğrencilerin düzenlediği mevlid programına Bursa halkından büyük ilgi
YEREL HABERLER Öğrencilerin düzenlediği mevlid programına Bursa ...
Mesut Bedel Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına katıldı
YEREL HABERLER Mesut Bedel Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına ...
4 yaşındaki Deniz, tineri su zannedip içti
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Deniz, tineri su zannedip içti
Motosikletli kurye yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletli kurye yaralandı
Irmak, dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme yarışmasında ödül aldı
YEREL HABERLER Irmak, dünyanın en prestijli oyun karakteri çizme ...
Çark Özhan dostları için döndü
YEREL HABERLER Çark Özhan dostları için döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu