Ulu öder Atatürk, Bursa'da anıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'da 10 Kasım Atatürk´ü anma töreni kapsamında Atatürk Anıtı önünde saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk´ü anma töreninde, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk bıraktı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



BURSA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.